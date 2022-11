Chèque énergie, prime de Noël… Ce qui change au 1er décembre

Ce 1er décembre apporte son lot de changements dans le quotidien des Français. Plusieurs mesures entrent ainsi en vigueur, avec de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le porte-monnaie. Si des aides financières comme le chèque énergie vont soulager certains ménages, la fin d'année est également synonyme de date limite pour de nombreuses aides. Tour d'horizon.

Chèque énergie

Un chèque énergie exceptionnel, allant de 100 à 200 euros, sera versé d'ici la fin de l'année à quelque 12 millions de ménages. Il tend à « aider les ménages à payer leurs factures d'énergie », précise la plateforme Web dédiée. La date précise de son envoi reste inconnue pour le moment, mais le site précise que « l'envoi des chèques commencera en décembre 2022 ».

Pourquoi le bouclier tarifaire devient intenable

Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d'une aide d'État allant de 50 à 200 euros, sous conditions de revenus, qu'ils pourront demander à partir du 22 décembre. Cette aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois. « Il suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2 260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. L'aide ira de 50 à

... Source LePoint.fr