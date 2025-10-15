 Aller au contenu principal
Chèque énergie : le gouvernement ouvre un guichet numérique de réclamation
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/10/2025 à 16:08

Le chèque énergie est une aide financière qui permet de régler une partie des factures d'électricité de son foyer. Cette aide peut varier entre 48 et 277 euros. ( AFP / JOEL SAGET )

Un portail dédié aux personnes non identifiées automatiquement pour l'obtention du chèque énergie ouvre ce mercredi. Les bénéficiaires potentiels pourront y faire leur demande en ligne.

Ils seront informés courant octobre par mail, SMS ou courrier des conditions d’éligibilité au chèque énergie et pourront faire une demande sur le portail ou par courrier jusqu'au 28 février 2026 .

Le recensement des foyers éligibles à cette aide annuelle, qui s'élève en moyenne à 150 euros, s'est en effet compliqué ces dernières années. Jusqu'en 2023, il se basait sur la déclaration de la taxe d'habitation sur la résidence principale, supprimée depuis.

Le ministère des Finances établit désormais une liste de bénéficiaires en croisant différentes sources mais n’exclut pas des oublis, d'où la nécessité d'un guichet de réclamations.

3,8 millions de foyers identifiés automatiquement

L'an passé, un guichet avait été créé après la distribution du chèque et enregistré 172.000 demandes.

En juin, plusieurs associations et fédérations avaient souligné les difficultés liées à la disparition du recensement automatique des bénéficiaires estimant qu' en 2024 un million de personnes éligibles n'avaient pas perçu le chèque .

Distribué au printemps depuis sa création en 2018, le chèque est exceptionnellement versé cette année en novembre, à cause du retard de l'adoption de la loi de finances en 2025. Il reprendra son rythme habituel en 2026.

Il est prévu que 3,8 millions de foyers le reçoivent automatiquement .

1 commentaire

  • 15 octobre 17:31

    Et en avant les procédures administratives et les besoins en fonctionnaires sans parler des chèques

Signaler le commentaire

L'offre BoursoBank