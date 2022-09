Chèque alimentaire : "On est en train d'y travailler", rassure l'exécutif

Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, à Paris le 7 septembre 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Aucun crédit ne sera dédié à un éventuel chèque alimentaire dans le budget 2023, mais, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture l'assure sur Sud Radio : "On est en train d'y travailler avec Jean-Christophe Combe (ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, ndlr), puisque c'est une question plutôt de solidarité".

C'était une aide promise par Emmanuel Macron, et pourtant, aucun crédit ne sera dédié à un éventuel chèque alimentaire dans le budget 2023, selon Bercy lundi 12 septembre auprès de l'AFP. Le ministère de l'Agriculture l'assure néanmoins : la réflexion se poursuit.

"L'idée n'est pas rejetée", a soutenu le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lundi matin sur l'antenne de Sud Radio. "On est en train d'y travailler avec Jean-Christophe Combe (ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, ndlr), puisque c'est une question plutôt de solidarité", a-t-il affirmé. "C'est au moment budgétaire que les choses commenceront à se caler" mais reste encore à savoir "quel type de produits, quel type de public, quel circuit de distribution", a poursuivi le ministre.

Un système complexe

Casse-tête pour l'exécutif, le chèque alimentaire devait initialement permettre aux foyers modestes d'acheter des produits frais et locaux, mais devant la complexité du système, le gouvernement avait annoncé en juin qu'il se fondrait dans un "chèque inflation", plus simple, distribué à la rentrée. La Première ministre Elisabeth Borne avait toutefois précisé au même moment que la réflexion continuerait sur un chèque alimentaire plus ciblé sur les produits "de qualité" et "bio", une version ardemment défendue par les syndicats agricoles qui le voudraient aussi vertueux pour la production agricole.

Dans une interview lundi sur LCI, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'a fait aucune allusion à cette piste. L'exécutif n'est pas parvenu "à construire un dispositif qui soit opérationnel, efficace, rapide" et "qui ne profite pas aux produits étrangers, aux produits importés", a-t-il simplement constaté. Sans un mot pour la suite.