Chelsea prêt à laisser filer Emegha pour recruter un vétéran ?
À force de recruter des adolescents, il y a besoin d’éducateurs pour les encadrer. Dans le rôle du tonton à Chelsea, Danny Welbeck, l’attaquant de Brighton qui sort de ses deux meilleures saisons, améliorant son record de buts à chaque fois : 10 pions en 2024-2025, 13 la saison dernière.
Selon The Athletic , l’Anglais de 35 ans à qui il reste un an de contrat intéresse les Blues qui étudient la possibilité de le recruter , en quête d’un vétéran après avoir tenté le coup Granit Xhaka et montré son intérêt pour John Stones, en fin de contrat. La dernière fois que Chelsea a fait venir un joueur plus âgé que Welbeck, c’était Thiago Silva en 2020 (35 ans et 11 mois), arrivé libre du PSG.…
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