Chelsea en démonstration contre le Barça
Chelsea 3-0 FC Barcelone
Buts : Koundé (27 e , csc), Estevao (55 e ), Delap (75 e ) pour les Blues
Expulsion : Araujo (44 e ) pour le Barça …
Bien mal embarqué après dix premières minutes cauchemardesques, l'OM a obtenu un important succès mardi face à Newcastle (2-1), grâce à un superbe doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, et a ainsi préservé ses chances de qualification pour la suite de la Ligue des ... Lire la suite
Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Buts : Grimaldo (23 e ), Schick (54 e ) pour le Werkself Super façon de marquer le coup.… JD pour SOFOOT.com
Comme on dit au Groland : « Môrdi : rien. » Et c’est ce qu’on retiendra du seul 0-0 du soir, offert par le Slavia Prague et Bilbao. Les Basques ne gagnent plus, les Tchèques n’ont toujours pas gagné, et les deux ennemis du soir ont déjà un pied et demi dans la ... Lire la suite
Dos au mur après 45 minutes et pratiquement éliminés de la course aux barrages, Pierre-Emerick Aubameyang a fait renaître l'espoir en seconde période pour le peuple marseillais avec un doublé en quatre minutes. Un succès final de 2 buts à 1 qui peut sonner comme ... Lire la suite
