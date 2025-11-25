information fournie par So Foot • 25/11/2025 à 22:55

Chelsea en démonstration contre le Barça

Chelsea 3-0 FC Barcelone

Buts : Koundé (27 e , csc), Estevao (55 e ), Delap (75 e ) pour les Blues

Expulsion : Araujo (44 e ) pour le Barça …

