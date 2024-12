information fournie par So Foot • 15/12/2024 à 22:06

Chelsea domine Brentford, Tottenham cartonne Southampton

Et si Chelsea visait le titre ?

Il est, évidemment, trop tôt pour y penser. Il n’empêche, les Blues ont conforté leur place de dauphin et sont revenus à deux points de Liverpool (qui a un match supplémentaire à disputer, néanmoins) grâce à leur victoire sur Brentford (onzième) lors de la seizième journée de Premier League. Après de multiples occasions (Noni Madueke, Nicolas Jackson, Cole Palmer, Enzo Fernandez…) éteintes par Mark Flekken et un sauvetage de Levi Colwill, c’est Marc Cucurella qui a trouvé la faille de la tête sur un centre signé Madueke. Jackson a ensuite fait le break sur la fin, malgré une nouvelle opportunité gâchée par l’attaquant et une balle d’égalisation de Christian Norgaard que Robert Sánchez a dû aller chercher ou une barre transversale touchée par Fabio Carvalho. Heureusement pour les Londoniens, puisque les Bees ont trouvé la force de faire mouche par l’intermédiaire de Bryan Mbeumo en contre.…

