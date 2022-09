Chauffage au fioul : le gouvernement annonce une aide de 200 euros en novembre

Cette aide pourra se cumuler avec le chèque énergie, pour les foyers les plus modestes.

La moitié des Français se chauffant au fioul va recevoir une aide qui peut monter jusqu'à 200 euros, à partir de novembre, a indiqué jeudi 15 septembre le ministre des Comptes publics Gabriel Attal.

Cette aide, "de 100 et 200 euros", qui concernerait 1,4 million de Français , soit "la moitié des ménages qui se chauffent au fioul", viendra de l'enveloppe de 230 millions d'euros votée par le Parlement cet été en faveur des foyers se chauffant au fioul, a précisé le ministre invité de franceinfo .

Elle pourra se cumuler avec le chèque énergie, a ajouté Gabriel Attal. "Pour les ménages les plus modestes, ça fait jusqu'à 400 euros d'aides exceptionnelles cet hiver pour remplir sa cuve" , a-t-il détaillé.

Plus généralement sur le bouclier tarifaire, le ministre a assuré que "tant que la situation est ce qu'elle est, nous continuerons à protéger les Français".

"Ce qu'on a prévu, en termes de budget, c'est de pouvoir accompagner les Français sur l'année prochaine, maintenant ce que je ne peux pas vous dire, c'est quelle sera la situation à la mi-2023 et quels seront les cours au niveau mondial", a-t-il déclaré, interrogé sur la durée du bouclier tarifaire. "On a toujours dit qu'on continuerait d'accompagner les Français tant qu'on serait dans cette situation inédite, avec des hausses de prix mondiaux sur les tarifs de l'électricité et du gaz qui sont totalement déraisonnables", a souligné le ministre.

La Première ministre ,lisabeth Borne a ajouté mercredi lors d'une conférence de presse qu'il fallait "aussi accompagner les ménages qui se chauffent au bois", sans préciser les modalités exactes.