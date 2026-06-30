Chasse à l'homme après l'attaque qui a touché un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco

L'immeuble où habite la famille de l'homme d'affaires d'origine ukrainienne, à Monaco, le 30 juin 2026 ( AFP / Valery HACHE )

L'engin a fait trois blessés: un couple très grièvement blessé et un adolescent de 13 ans moins sérieusement touché, selon les autorités monégasques.

L'homme est selon différentes sources Vadim Ermolaev, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine, mais ayant acquis la nationalité chypriote. Résidant à Monaco, il fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en vertu d'une décision du Conseil national de sécurité (NSDC) promulguée par le président Volodymyr Zelensky.

Selon plusieurs médias citant les services de sécurité ukrainiens, ces sanctions sont dues au choix du multimillionnaire de poursuivre ses activités de négoce d'alcool en Crimée sous occupation russe.

Mardi matin, l'état des blessés, tous trois hospitalisés à Nice, à une vingtaine de kilomètres de Monaco, n'avait pas évolué, selon un porte-parole du gouvernement monégasque, une source proche du dossier indiquant que l'homme est grièvement brûlé et la femme entre la vie et la mort.

La police devant le périmètre de sécurité instauré autour de la zone de l'explosion à Monaco le 29 juin 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Dans la nuit, le ministre d'Etat (chef du gouvernement) Christophe Mirmand a indiqué que le suspect décrit par des témoins avait été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine qu'il a rejointe à pied.

La coopération entre services monégasques et français pour le retrouver est "complète", a insisté M. Mirmand mardi matin sur BFM TV.

Sans confirmer officiellement l'identité des victimes, il a indiqué ne pas avoir connaissance de menaces particulières visant Vadim Ermolaev mais que des vérifications étaient en cours.

"Le comportement de la famille avant de rentrer dans leur immeuble ne semblait pas témoigner de leur part de signe d'inquiétude. Ils étaient en tenue estivale, détendus et ne semblaient pas particulièrement précautionneux", a-t-il dit.

Sous le "choc"

John Bulanadi, étudiant de 19 ans résidant près du lieu de l'explosion, a témoigné pour l'AFPTV avoir entendu une forte explosion: "Je suis vite allé sur ma terrasse pour voir ce qu'il se passait. Il y a eu des hurlements, des pleurs et deux personnes par terre."

Une conférence de presse du procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, est attendue en fin de matinée.

Le prince Albert II a dénoncé dans un communiqué "un crime odieux" qui représente "un choc pour toute la communauté monégasque".

Avec des services de sécurité en nombre et un système de vidéosurveillance perfectionné, Monaco a longtemps maintenu l'image d'un havre de paix particulièrement sûr, même si quelques braquages sont venus troubler la quiétude ces dernières années.

"La Principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité", a promis le prince.

M. Mirmand a aussi évoqué un travail engagé lundi soir avec les services de renseignement "pour identifier l'environnement des victimes, pour identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits ne se reproduisent pas dans la principauté."

Outre les trois blessés, quatre personnes ont été prises en charge par les secouristes, dont une personne choquée et plusieurs victimes de coupures à cause des vitres soufflées par l'explosion.

L'immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes.

Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux et présentée comme celle de l'immeuble, des débris sont visibles dans l'entrée d'un bâtiment de pierre, les escaliers fortement endommagés et tachés de sang, les grilles déformées.

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Les services d'urgence déployés près de la zone de l'explosion à Monaco le 29 juin 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Les forces de l'ordre traquent mardi matin à Monaco et aux alentours le principal suspect dans l'explosion d'un colis piégé qui a secoué la principauté lundi soir, blessant grièvement un richissime homme d'affaires d'origine ukrainienne et deux de ses proches.

Côté monégasque, des dizaines d'agents ont été déployés depuis l'attaque, survenue vers 21H00 lundi. Côté français, deux hélicoptères et une trentaine de gendarmes ont été engagés autour de la principauté, tandis que le Raid était en alerte, selon la police et la gendarmerie.

Lundi soir, un homme a été vu en train de déposer un colis dans un immeuble résidentiel du micro-Etat méditerranéen ultrasécurisé de 2 km2, dans un quartier tout proche de la frontière avec la France.