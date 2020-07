Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Charles Michel transmet aux 27 un nouveau projet d'accord sur le plan de relance de l'UE Reuters • 20/07/2020 à 19:22









CHARLES MICHEL TRANSMET AUX 27 UN NOUVEAU PROJET D'ACCORD SUR LE PLAN DE RELANCE DE L'UE BRUXELLES (Reuters) - Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé lundi en début de soirée qu'il allait transmettre aux dirigeants des Vingt-Sept une nouvelle proposition en vue de parvenir à un accord sur un plan de relance économique de l'UE au quatrième jour de ce sommet. Charles Michel a précisé que cette proposition était le fruit de discussions intenses avec l'ensemble des délégations, que les négociations étaient "extrêmement difficiles" mais qu'un accord restait possible. (Rédaction de Bruxelles, avec Bertrand Boucey à Paris, édité par Nicolas Delame)

