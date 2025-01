information fournie par So Foot • 01/01/2025 à 20:12

Charles De Ketelaere, sensation forte

Après un passage raté à l’AC Milan, Charles De Ketelaere s’épanouit sous le maillot de l’Atalanta. Sous les ordres de Gian Piero Gasperini, le Belge de 23 ans a retrouvé son football et la confiance, même s’il peine encore à s’imposer en sélection.

Plus de 35 millions d’euros, c’est la somme que Paolo Maldini, directeur sportif de l’AC Milan à cette époque, avait réussi à négocier avec le Club Bruges pour s’offrir les services de Charles De Ketelaere. La jeune promesse sortait alors d’une saison pleine, avec notamment une prestation XXL contre le PSG en Ligue des champions, et la Belgique pensait avoir trouvé son nouveau petit prince. Rien ne s’est passé comme prévu pour le milieu offensif longiline en Lombardie, malgré la confiance de son entraîneur Stefano Pioli : 35 matchs, 0 but, 1 passe décisive.

« Quand on arrive dans un nouvel endroit, il y a beaucoup à faire. Il faut s’adapter au pays, au système de jeu, à la langue , expliquait-il pour livrer quelques circonstances atténuantes. Mais bien sûr, si ça n’a pas marché à Milan, c’est aussi en partie de ma faute. Ce n’était pas la saison à laquelle je m’attendais, mais je ne le regrette pas. » La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin et CDK a retrouvé son football à une cinquantaine de kilomètres de Milan, à Bergame, où il avait été prêté une saison avant que l’Atalanta ne se décide à lever l’option d’achat de 22 millions d’euros cet été. Quelle belle idée.…

Par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com