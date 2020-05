Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Charles-de-Gaulle: des erreurs et un excès de confiance, mais pas de faute du commandement, dit Parly Reuters • 11/05/2020 à 16:55









CHARLES-DE-GAULLE: DES ERREURS ET UN EXCÈS DE CONFIANCE, MAIS PAS DE FAUTE DU COMMANDEMENT, DIT PARLY PARIS (Reuters) - Des erreurs ont été commises concernant les mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus à bord du porte-avions Charles de Gaulle mais les enquêtes n'ont pas révélé de faute de la part du commandement du navire, a déclaré lundi la ministre des Armées, Florence Parly. Elle a par ailleurs annoncé que tous les marins du groupe aéronaval étaient guéris à l'exception d'un malade toujours hospitalisé après être sorti de réanimation. "Au regard des informations dont nous disposons aujourd'hui il y a eu des erreurs sur les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus", a dit la ministre lors d'une audition devant la commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. "Les enquêtes soulignent que le commandement et son conseil médical ont eu une confiance excessive dans la capacité du groupe aéronaval et du porte-avions à faire face au coronavirus. Les enquêtes n'ont cependant pas signalé de faute concernant le commandement du Charles-de-Gaulle", a poursuivi Florence Parly. Les premiers cas de contamination au coronavirus sont par ailleurs apparus à bord à l'occasion de rotations en mer entre les escales à Chypre et à Brest, a-t-elle précisé. Le Charles-de-Gaulle a fait escale dans le port chypriote de Limassol les 20 et 21 février. Il s'est ensuite arrêté à Brest entre le 13 et le 16 mars, soit juste avant le confinement obligatoire instauré le 17 mars dernier en France. Les familles n'avaient pas pu monter à bord mais les marins avaient pu rencontrer leurs proches à l'occasion de cette escale. Par ailleurs, une relève d'une cinquantaine de marins est alors montée à bord. (Tangi Salaün; Édité par Henri-Pierre André)

