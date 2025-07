Charbon: consommation en hausse aux USA, léger repli en Chine et Inde, selon l'AIE

La centrale à charbon de Mount Storm, en Virginie occidentale, le 30 juin 2025 ( AFP / Ulysse BELLIER )

La demande mondiale de charbon devrait rester quasiment inchangée sur la période 2025-2026 par rapport à 2024, année d'un plus haut historique, la baisse de la consommation en Chine ou en Inde étant effacée à court terme par la hausse aux Etats-Unis, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

En 2024, la demande avait atteint 8,8 milliards de tonnes, en hausse de 1,5% par rapport à 2023, tirée par "la consommation en Chine, Inde, Indonésie et autres économies émergentes", qui "avait plus que compensé les reculs en Europe, Amérique du Nord et Asie du Nord-Est", rappelle l'agence dans un communiqué publié jeudi.

Mais le premier semestre 2025 a vu plusieurs de ces tendances modifiées, ajoute-t-elle.

La demande en Chine et en Inde a ainsi reculé en raison d'une croissance moindre de la consommation d'électricité et d'une forte hausse de l'électricité produite par les énergies renouvelables, détaille l'agence. "Dans l'Union européenne, la demande était stable."

A contrario, "l'utilisation de charbon a augmenté de quasiment 10% aux Etats-Unis", une évolution causée par "une hausse robuste de la demande d'électricité et une augmentation des prix du gaz naturel", indique l'AIE.

"En dépit de ces variations de court terme", le rapport de l'AIE "note que les moteurs structurels de la demande mondiale de charbon restent à peu près inchangés". L'agence prévoit "une légère augmentation de la demande mondiale de charbon en 2025, suivie par une très légère baisse en 2026, à un niveau juste en-dessous de celui de 2024".

Par pays, l'AIE prévoit une baisse de moins de 1% de la demande en Chine pour l'ensemble de 2025, de près de 2% en Europe, et une hausse de 7% aux Etats-Unis.

"Des variations peuvent intervenir dans différentes régions en fonction des températures et du degré d'incertitude économique et géopolitique", précise Keisuke Sadamori, responsable des marchés de l'énergie et de la sécurité de l'Agence, cité dans le communiqué. Et "comme lors des années précédentes, les évolutions sur le charbon continuent de dépendre principalement de la Chine qui consomme près de 30% de charbon de plus que tous les autres pays réunis".

La production de charbon, elle, devrait atteindre un nouveau record en 2025, avant de reculer en 2026 en raison des niveaux élevés de stocks et d'une baisse des prix.

L'Indonésie pourrait être le pays qui enregistrera la plus grosse baisse en volume de sa production en 2025 mais c'est la Russie et ses exportations qui devraient "subir le plus fort impact économique en raison des conditions actuelles du marché".