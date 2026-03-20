Changement climatique : l'UE promet des gestes aux industriels pour contenir le coût du carbone en Europe

Ursula von der Leyen à Bruxelles le 19 mars 2026. ( AFP / JOHN THYS )

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le marché européen du carbone "fonctionne", il a "diminué notre dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles", a-t-elle félicité lors du sommet des dirigeants de l'Union européenne.

Des flexibilités pour rassurer les industriels face au coût du carbone en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, leur a en effet promis des gestes, parmi lesquels une possible extension de quotas gratuits de CO2 au-delà de 2034.

Conclu dans la nuit de jeudi 19 à ce vendredi 20 mars à Bruxelles, le sommet des dirigeants de l'Union européenne n'a pas donné lieu à une remise en cause majeure du marché du carbone européen, malgré les pressions de pays d'Europe centrale ou de l'Italie et d'une bonne partie de l'industrie. Le marché européen du carbone "fonctionne", il a "diminué notre dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles et a réduit notre vulnérabilité. Il a également favorisé d'importants investissements dans la transition énergétique", a vanté Ursula von der Leyen. La cheffe de l'exécutif européen a toutefois listé des flexibilités pour rassurer les industriels et éviter une trop grande volatilité du prix du CO2.

En vue de la révision de ce mécanisme européen attendue cet été, la Commission travaille notamment sur une trajectoire "plus réaliste" de réduction des émissions de CO2 et sur l'allocation de quotas gratuits de carbone "au-delà de 2035", a précisé Ursula von der Leyen, alors que ces quotas devaient s'éteindre en 2034. Cette proposition - une revendication régulière de l'industrie - ne figure cependant pas dans les conclusions du sommet validées par les Vingt-Sept Etats membres de l'UE. "Il y a eu beaucoup de débats, mais cela ne sera tranché que par la proposition de la Commission" cet été, a souligné Neil Makaroff, spécialiste de la transition écologique pour le think tank Strategic Perspectives. "Je pense que nous sommes au début de la discussion et qu'il n'y a pas de consensus" entre les Etats, a-t-il estimé.

Le marché des quotas d'émissions carbone, un outil pionnier dans la lutte contre le changement climatique

Depuis 2005, l'UE a créé ce marché des quotas d'émissions carbone, un outil pionnier dans la lutte contre le changement climatique. Pour couvrir leurs émissions de CO2, les producteurs d'électricité et les industries énergivores (sidérurgie, ciment, chimie...) doivent acheter des "permis de polluer" sur le marché européen des quotas carbone, baptisé "ETS" en anglais. Le prix du CO2 varie, mais il s'établit autour de 70 euros la tonne actuellement dans l'UE. Le total des quotas d'émissions baisse au fil du temps afin d'inciter les industriels à émettre moins.

Pour les accompagner dans leur transformation, des quotas gratuits d'émissions sont alloués, mais ils sont réduits progressivement et devaient disparaître d'ici 2034. Ursula von der Leyen a également mentionné un "accélérateur d'investissements" dans la décarbonation de l'industrie, doté d'environ 30 milliards d'euros et qui serait financé par des recettes tirées du marché du carbone.