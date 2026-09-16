 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Champs desséchés, vaches rachitiques : l'Amérique centrale ravagée par El Niño
information fournie par AFP 16/09/2026 à 08:43
Ajouter Boursorama à vos sources

Un homme trait une vache dans le village de Los Piches, à San Lorenzo, au Honduras, le 4 septembre 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )

Un homme trait une vache dans le village de Los Piches, à San Lorenzo, au Honduras, le 4 septembre 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )

L'aride "couloir sec" de l'Amérique centrale subit les ravages de la pire sécheresse de mémoire d'habitant, provoquée par le phénomène El Niño : la nourriture se fait rare et les paysans voient mourir leur bétail amaigri.

"Il m'arrive de me mettre à pleurer. Parfois on mange, parfois non", raconte Lidia Ochoa depuis San Lorenzo, dans le sud du Honduras.

Cette zone fait partie de la région dite du "couloir sec" qui englobe également des pans du Guatemala, du Salvador, du Nicaragua et du Costa Rica. Plus de 10 millions de personnes vivent dans cette vaste région où 80% des petits paysans sont pauvres, selon l'ONU.

Pourtant habituée aux événements climatiques extrêmes, la population y est stupéfaite par la sévérité de la sécheresse.

"Nous n'avions jamais vu une chose pareille", témoigne Lidia Ochoa, 76 ans.

A cette époque de l'année, le champ de son compatriote Francisco Molina, agriculteur et éleveur de 48 ans, devrait être couvert de maïs. Mais ce n'est plus qu'une terre aride et stérile, où gisent des carcasses de bétail.

La même scène se répète au Salvador. "C'est la première année que nous constatons un tel manque d'eau", affirme Maria de la Paz Portillo, 31 ans, gestionnaire d'un réservoir de plus en plus vide qui approvisionne le village d'El Matazano (nord-est), où le thermomètre a atteint le record de 42°C.

Autrefois, ce réservoir suffisait pour approvisionner en permanence une cinquantaine de familles et remplir un bassin où les habitants élevaient des poissons pour leur consommation personnelle et pour la vente. Mais ils ont dû renoncer à cet élevage afin de préserver l'eau.

El Niño, phénomène naturel qui revient tous les deux à sept ans, réchauffe les eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial, entraînant un climat plus chaud et sec dans certains endroits, plus frais et humide dans d'autres, et provoquant des événements climatiques extrêmes.

L'édition actuelle a de fortes chances de devenir la plus puissante jamais enregistrée, préviennent les experts.

"Une seule tortilla"

Du maïs séché à San Lorenzo, au Honduras, le 4 septembre 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )

Du maïs séché à San Lorenzo, au Honduras, le 4 septembre 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )

Privés de récoltes généralement destinées à leur propre consommation, certains paysans sont contraints de réduire le nombre de repas ou d'acheter ce qu'ils avaient l'habitude de produire.

Les gouvernements de la région ont décrété l'état d'urgence, mais leur aide semble insuffisante et de nombreux habitants doivent s'en remettre à l'aide des ONG.

"Toutes les récoltes de maïs vont être perdues", estime Elvira Pasa, dirigeante indigène dans un village éloigné de la commune de Cunén, dans le nord du Guatemala. Le pays fait face à une importante malnutrition infantile, aggravée par la sécheresse.

Ses voisins, raconte-t-elle, achètent déjà du maïs 50% plus cher que d'ordinaire.

Au Honduras, Lidia Ochoa raconte manger "une seule tortilla" par repas, car "tout est hors de prix". Elle non plus n'a pas le souvenir d'une sécheresse aussi prononcée.

El Niño pourrait se traduire par des pénuries de nourriture pour 16 millions de personnes en Amérique latine, a déclaré à l'AFP Lena Savelli, directrice régionale du Programme alimentaire mondial de l'ONU.

Selon les experts, les répercussions de ce phénomène se poursuivront jusqu'en 2027.

Carcasses

L'agriculteur Darwin Cruz se tient près de la carcasse d'une vache, à San Lorenzo au Honduras, le 4 septembre 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )

L'agriculteur Darwin Cruz se tient près de la carcasse d'une vache, à San Lorenzo au Honduras, le 4 septembre 2026 ( AFP / Orlando SIERRA )

Le manque d'eau prive également le bétail de nourriture, forçant certains éleveurs à vendre à prix cassés leurs animaux avant qu'ils ne meurent.

A San Lorenzo au Honduras, une centaine de vaches ont péri ces derniers mois. Leurs carcasses gisent sur une terre craquelée. Les fermiers s'occupent des bêtes restantes, rachitiques.

Depuis le mois de juin, Darwin Cruz a dû vendre deux de ses vaches laitières. Une troisième est morte. Il lui en reste trois, qui produisent le quart de la quantité habituelle. Un coup dur pour ce petit éleveur qui voit ainsi s'évaporer une partie du revenu destiné à nourrir sa femme et ses deux filles.

Si la pluie n'arrive pas, il sait ce qu'il lui restera à faire : "vendre mes petites vaches", angoisse-t-il.

Certains habitants, comme la Salvadorienne Vilma Ortiz, 53 ans, essaient de s'en sortir en produisant avec moins d'eau. Elle a ainsi construit une serre et décidé de planter des piments, censés être plus résistants à la sécheresse, à la place des tomates.

Reste que les prochains mois s'annoncent critiques dans cette région fragile. La dirigeante indigène guatémaltèque Elvira Pasa confie commencer "à avoir peur, car nous ne savons pas de quoi nous allons vivre".

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 09:34

    @elecktra2 il s'agit d'el nino tout comme en 1876 - 1878, à l'époque il n'y a avait pas de réchauffement climatique dû aux activité humaines.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hashim Thaçi, après sa démission de ses fonctions de président du Kosovo, à Pristina le 5 novembre 2020 ( AFP / Armend NIMANI )
    Crimes de guerre : l'ancien président du Kosovo Hashim Thaçi fixé sur son sort
    information fournie par AFP 16.09.2026 09:50 

    Un panel de juges internationaux rend mercredi à La Haye un verdict très attendu sur l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, et de trois autres responsables de haut rang de la guérilla kosovare des années 1990, inculpés de crimes de guerre. Les partisans des anciens ... Lire la suite

  • William Correia à Rio de Janeiro, au Brésil, le 3 septembre 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Face à la violence, le Brésil tenté à son tour par le modèle Bukele
    information fournie par AFP 16.09.2026 09:45 

    Exaspéré par les agressions dans le quartier de Copacabana, William Correia a formé un groupe de bénévoles pour patrouiller dans les rues de Rio de Janeiro et signaler les vols sur les réseaux sociaux. Il rêve que le Brésil adopte les méthodes de lutte contre la ... Lire la suite

  • des lingots et des pieces d'or (Crédits: Unsplash - Zlaťáky.cz)
    "L'or n'est pas une valeur refuge" (Pictet AM)
    information fournie par Zonebourse 16.09.2026 09:44 

    Banques centrales, investisseurs institutionnels et désormais particuliers : la ruée vers l'or continue de s'élargir. Mais pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, ce succès ne suffit pas à attribuer au métal ... Lire la suite

  • Les pêcheurs bloquent l'accès au dépôt de carburant de Frontignan, dans l'Hérault, le 16 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    Carburant: nouveau blocage d'un dépôt pétrolier dans l'Hérault par des pêcheurs
    information fournie par AFP 16.09.2026 09:37 

    Une centaine de pêcheurs ont bloqué mercredi matin l'accès à un dépôt pétrolier à Frontignan (Hérault), au troisième jour d'une mobilisation visant à interpeller le gouvernement sur la hausse du prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank