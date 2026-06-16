Chaleur: les oraux du bac pourront être reportés localement, annonce Geffray

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray, le 12 juin 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les épreuves orales de français ainsi que le grand oral du baccalauréat, prévues à partir de la semaine prochaine, pourront être reportés localement de "quelques heures ou de quelques jours" en raison de la vague de chaleur attendue en France dès mercredi, a annoncé mardi le ministre de l'Éducation.

"Dans l'hypothèse où la température dans tel ou tel centre d'examen serait trop importante, nous nous autoriserons localement (...) à décaler de quelques jours ou de quelques heures les épreuves qui se dérouleraient l'après-midi dans des établissements qui seraient trop chauds", a indiqué Édouard Geffray lors d'un point presse organisé à l'issue d'une réunion interministérielle sur la canicule.

Il s'agit "d'octroyer des conditions décentes non seulement pour les élèves, mais également les personnels", qui passent "six à sept heures dans la journée à faire passer" les oraux, a-t-il ajouté.

Toutes les épreuves écrites du baccalauréat, qui a commencé lundi par la philosophie et se poursuit jusqu'à jeudi avec les épreuves de spécialités, ont été organisées le matin, a rappelé le ministre.

Les épreuves du bac professionnel, organisées au mois de mai, ainsi que celles du brevet, prévues fin juin, comportent en revanche des examens l'après-midi. Mais "ce ne sera plus le cas l'an prochain", a rappelé le ministre.

En ce qui concerne les écoles maternelles et primaires, des adaptations pourront également être mises en place, a assuré M. Geffray.

"Nous sommes capables d'adapter les horaires, les modèles de l'accueil. Ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'école ou de l'établissement", a-t-il précisé. Mais comme pour les reports d'examen, cela doit être "le dernier recours".

L'an dernier, plus de 2.000 établissements scolaires avaient été fermés lors de la vague de chaleur de juillet, à quelques jours des vacances.

Face à "la première vague de chaleur de l'année", "tous nos dispositifs de vigilance sont actifs", a par ailleurs affirmé la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, insistant sur la qualité de l'air, la ressource en eau -"on est déjà à 40% du territoire français plus sec que la normale"-, les risques des feux de forêt.

Des lycéens passent l'épreuve de philosophie du baccalauréat, le 15 juin 2026 à Quimper ( AFP / Fred TANNEAU )

Et "nous allons bientôt sortir une carte des +refuges climatiques+", des lieux frais que "toutes les collectivités locales, toutes les entreprises qui le peuvent" sont invitées à "mettre à disposition du public", a-t-elle indiqué. "Par exemple, au sein du ministère de la Transition écologique, j'ai décidé d'ouvrir les jardins du ministère ce week-end", a ajouté Mme Barbut.

"L'Etat a les outils disponibles pour faire face aux vagues de chaleur", a assuré la ministre de la Santé Stéphanie Rist, évoquant des "établissements et professionnels formés et sensibilisés".

Pour la Fête de la musique, "à ce stade", le ministère de l'Intérieur n'a "pas de retour de demandes d'annulation" mais est "en lien avec les préfectures, les organisateurs pour pouvoir déployer (...) des pompiers, la protection civile pour parer à toute éventualité", a précisé la ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne.