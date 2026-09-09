"Chacun peut faire un effort" : le gouvernement envisage de réduire les indemnités des ministres, à titre d'exemplarité

Sébastien Lecornu, à Vernon, le 15 mars 2026 ( POOL / MARTIN LELIEVRE )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait déjà réduit les avantages des anciens Premiers ministres, lors de son arrivée à Matignon.

Une baisse symbolique. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, envisage de réduire les indemnités des ministres, à titre d'exemplarité en ces temps de disette budgétaire, selon son entourage ce mercredi 9 septembre. "C'est clairement à l'étude pour les ministres. Le Premier ministre (Sébastien Lecornu) en a déjà parlé à quelques ministres pour les sonder. En revanche, pour les parlementaires ça ne dépend pas de l'exécutif", a indiqué une source alors que le chef du gouvernement est engagé dans la très délicate préparation du budget 2027.

"Cela peut paraître symbolique, mais c'est assumé comme la volonté de montrer que chacun peut faire un effort", a-t-on ajouté. A son arrivée à Matignon, il y a un peu plus d'un an, Sébastien Lecornu avait déjà réduit les avantages des anciens Premiers ministres.

"C'est pas ça qui va réduire le déficit, la dette, évidemment. Mais en termes d'exemplarité, je pense qu'il y a toujours des symboles et des messages qu'on peut envoyer", a réagi sur franceinfo Gabriel Attal, ancien Premier ministre et candidat Renaissance à l'élection présidentielle. Un ministre de plein exercice perçoit actuellement une rémunération brute mensuelle de 10.700 euros.