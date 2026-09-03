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Ceuta-Sanchez dit n'avoir aucune preuve de l'implication du Maroc
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 11:50
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L'Espagne n'a décelé aucun élément lui permettant de conclure que l'afflux de migrants du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta en juillet a été orchestré par les autorités de Rabat, a déclaré jeudi devant les députés le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Cette déclaration intervient après la publication cette semaine d'un rapport de police selon lequel l'entrée massive de migrants à Ceuta n'était pas un phénomène spontané mais une opération planifiée et conduite par étapes afin de submerger les dispositifs de contrôle aux frontières.

"Je peux vous assurer qu'aucune institution, ni le service diplomatique, ni la Commission européenne, ni aucun organisme international, n'a fourni au gouvernement espagnol la moindre preuve solide que le Maroc a planifié ou exécuté cet incident. Aucune, absolument aucune", a dit Pedro Sanchez devant la chambre basse du Parlement.

Le chef du gouvernement espagnol a toutefois ajouté que la Gendarmerie marocaine avait laissé les traversées se poursuivre pendant une période clé de dix heures le 30 juillet, au moment où les arrivées de migrants ont atteint leur pic.

Les autorités espagnoles n'ont pas encore établi si cette situation résultait d'une inaction ou d'une incapacité à contenir l'afflux, a-t-il précisé.

Selon le rapport de police consulté par Reuters, les forces de sécurité marocaines étaient initialement déployées en effectifs plus réduits qu'à l'accoutumée à proximité de la digue de Tarajal qui sépare l'enclave du pays nord-africain, et n'ont pas sérieusement tenté de disperser la foule.

Le rapport affirme que certains agents marocains en uniforme ont orienté des personnes vers le point de passage, tandis que d'autres individus non identifiés semblaient guider ou surveiller le flux de migrants.

Il ne désigne toutefois aucun agent en particulier et ne fournit aucune preuve indépendante attestant de l'existence d'instructions émanant des autorités marocaines.

Les autorités marocaines réfutent depuis le début de cette crise migratoire et humanitaire avoir facilité les traversées.

(David Latona et Benjamín Mejías Valencia; version française Nicolas Delame)

Proche orient
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