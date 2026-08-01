Ceuta-Des migrants disent que la faim et l'hostilité les ont contraints à repartir

par Ahmed El Jechtimi et Corina Pons

Des migrants ayant nagé ou escaladé des clôtures pour entrer la semaine dernière dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, ont déclaré que la faim, l'épuisement et l'hostilité des habitants avaient anéanti leurs espoirs d'une nouvelle vie en Europe et les contraignaient à rentrer chez eux.

Certains, sur le chemin du retour, ont expliqué à Reuters avoir d'abord été attirés par des vidéos virales diffusées sur les réseaux sociaux et par des messages d'amis laissant entendre qu'il était possible de franchir la frontière. Mais beaucoup ont dit ne pas avoir trouvé le moyen de poursuivre leur route vers l'Espagne une fois arrivés à Ceuta.

L'Espagne a déclaré samedi que les passages de migrants vers Ceuta avaient cessé pendant la nuit, alors que la police a commencé à installer une barrière flottante de 500 mètres de long de sa frontière maritime avec le Maroc.

Selon les autorités espagnoles, quelque 50.000 personnes ont franchi la frontière de Ceuta par voie terrestre et maritime depuis jeudi et plus de 48.000 d'entre elles sont depuis retournées au Maroc sans incident majeur.

Au moins 67 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre Ceuta, notamment à la nage.

"Nous sommes venus pour améliorer notre situation, pas pour nous faire avoir", a déclaré Brahim, un employé de boulangerie originaire de Fès qui a quitté son travail et franchi la frontière après avoir vu des vidéos montrant des milliers de personnes faire de même.

"Je pensais pouvoir me construire un avenir meilleur là-bas. Mais j'ai eu une mauvaise surprise en arrivant à Ceuta."

Brahim a expliqué avoir survécu pendant trois jours en ne buvant que de l'eau et ne pas avoir pu faire face aux prix élevés de la nourriture du côté espagnol. "Comment se fait-il qu'un sandwich au thon soit vendu 100 dirhams (9,30 euros) ?"

"COMME UNE PRISON"

À Fnideq, la ville marocaine située en face de Ceuta, Reuters a pu constater que les rues menant au poste-frontière étaient presque désertes, ce qui contrastait fortement avec les milliers de personnes qui s'y étaient rassemblées jeudi.

Des jeunes hommes s'éloignaient de la frontière en longeant l'autoroute ou attendaient des taxis pour quitter Fnideq, où les commerces sont également fermés depuis plusieurs jours.

Les témoignages des rapatriés faisaient état de plaintes répétées concernant les supermarchés et les magasins fermés, les obligeant à chercher de la nourriture et de l'eau tandis que leurs vêtements trempés séchaient dans la rue.

"Ceuta était comme une prison — il n'y avait rien à faire là-bas. Tout était fermé", a déclaré un employé du port marocain de Tanger Med, qui a souhaité garder l'anonymat.

Certains migrants ont également accusé les habitants d'El Principe, un quartier à majorité marocaine de Ceuta, de les avoir agressés ou chassés. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces témoignages.

Yassine Ichou, un serveur marocain, a raconté avoir été frappé et chassé d'El Principe.

"Ils ont imposé un siège pour nous forcer à quitter Ceuta de notre propre chef (...) Ils ont réussi leur coup”, a-t-il ajouté, en référence aux fermetures généralisées de commerces.

Le ministère espagnol de l'Intérieur a indiqué que deux personnes avaient été légèrement blessées dans des agressions à l'arme blanche survenues lors de deux incidents distincts, ajoutant que la police avait arrêté l'un des agresseurs. Aucun décès lié à des agressions à l'arme blanche n'a été enregistré à Ceuta depuis jeudi, a-t-il précisé.

"CES JEUNES SONT COMPLÈTEMENT EXPLOITÉS"

Rachid, un employé d'un hôtel de Fnideq situé près du poste-frontière, a déclaré que les six membres de son personnel de cuisine étaient partis pour Ceuta au plus fort de l'afflux et qu'aucun n'était revenu, contraignant la direction à rechercher des remplaçants.

A Ceuta, les cafés ont rouvert leurs portes et les clients sont revenus alors que la ville reprenait peu à peu vie. La plupart des commerces restaient cependant fermés et des voitures de patrouille sillonnaient les rues, assurant une présence visible des forces de sécurité.

"Nous avons pris l'initiative d'ouvrir car, en fin de compte, la vie doit retrouver son rythme normal, mais notre sécurité et celle de notre personnel passent toujours avant tout", a déclaré Marina Castaño, 24 ans, dont les parents possèdent deux cafés dans le centre-ville.

Des habitants ont indiqué que la situation dans les faubourgs restait tendue.

Un travailleur humanitaire d'un centre d'accueil pour migrants a déclaré que celui-ci était plein et ne pouvait plus accueillir de nouvelles personnes, estimant que des milliers de migrants se trouvaient encore dans l'enclave.

Tito, propriétaire d'une quincaillerie dont le magasin était toujours fermé, a expliqué que l'arrivée soudaine d'un si grand nombre de personnes avait effrayé les habitants, mais qu'elle avait également suscité leur compassion.

"On se sent submergé et, en même temps, impuissant", a-t-il déclaré. "Ces jeunes sont complètement exploités. On s'en sert comme de monnaies d'échange."

Mohamed Ahmed, un Soudanais de 43 ans, a raconté qu'un camion l'avait déposé avec d'autres migrants près de la frontière, puis qu'il avait nagé pendant quatre heures pour atteindre Ceuta.

Il a ajouté que la police empêchait les migrants d'emprunter une route menant à un centre d'accueil, mais qu'il restait déterminé à rester en Espagne.

"Je ne repartirai pas. Je préfère mourir en essayant de rester ici."

(Reportage Ahmed El Jechtimi et Corina Pons, rédigé par David Latona, version française Benjamin Mallet)