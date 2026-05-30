Cette stat’ qui donne un peu d’espoir au PSG pour la seconde période

Cette stat’ qui donne un peu d’espoir au PSG pour la seconde période

C’était il y a 20 ans. Le 17 mai 2006, Arsenal perdait la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone au Stade de France, après avoir mené jusqu’à la 76 e minute, et l’égalisation de Samuel Eto’o (suivi du but de la victoire de Juliano Belletti). Un souvenir qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, peut avoir pour fonction de rassurer les supporters du PSG , dont l’équipe galère contre un Arsenal bien en place, et devant au score.

Seule différence entre 2006 et 2026, les Gunners d’Arsène Wenger avaient joué les trois quarts du match à dix contre onze, après l’expulsion de Jens Lehmann. Autre stat’ qui laisse entendre que le PSG devra puiser dans ses ressources pour égaliser, aucune finale de Ligue des champions n’a vu deux équipes marquer depuis 2018, et Real Madrid – Liverpool (3-1) .…

TJ pour SOFOOT.com