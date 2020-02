Cet argent de la Banque mondiale qui n'est pas perdu pour tout le monde

Voici la raison pour laquelle la Banque mondiale est dans l'embarras le plus total depuis plusieurs jours. Elle tient en un mot : « #papergate » ou le « scandale de la publication ». En effet, l'institution financière chargée de l'aide au développement dans les pays pauvres a tenté de censurer une publication produite en interne par deux économistes scandinaves et un agent de la Banque mondiale et dont les conclusions sont très gênantes. Le document qui a d'abord été publié sur le blog de l'un des deux chercheurs et finalement rendu public mardi 18 février tente pourtant de répondre à une question toute simple : les élites accaparent-elles l'aide étrangère ?Lire aussi Ghana : la corruption à son paroxysme !Lire aussi Papa Demba Thiam : « Pour combattre les systèmes de corruption qui minent l'Afrique »Ce que révèle l'étudeC'est la réponse des experts qui a déclenché un scandale. La publication remet directement en cause l'efficacité de l'action de la Banque mondiale. En résumé : les versements d'aide au développement de l'institution financière internationale nourrissent en partie la corruption dans plusieurs pays pauvres. « Ces versements d'aide vers les pays les plus dépendants coïncident avec une augmentation importante de transferts vers des centres financiers offshore connus pour leur opacité fiscale », comme la Suisse, le Luxembourg, les îles Caïmans et Singapour, expliquent les auteurs de l'étude....