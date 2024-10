Cession de Doliprane : "Le symbole de l'échec total de la politique industrielle d'Emmanuel Macron", étrille Sophie Binet

Sophie Binet à Paris, le 25 septembre 2024. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le tollé se poursuit au sujet de la cession potentielle de Doliprane par Sanofi à un fonds d'investissement américain. Selon la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, c'est "le symbole de l'échec total de la politique industrielle d'Emmanuel Macron", a-t-elle estimé ce mardi 15 octobre sur TF1.

"Le scandale de la stratégie industrielle du gouvernement, c'est qu'elle consiste à donner les pleins pouvoirs aux multinationales. Et là, en l'occurrence, on a une multinationale qui considère qu'elle peut faire la pluie et le beau temps", a-t-elle affirmé. Sanofi a bénéficié de "un milliard de crédits impôt recherche en 10 ans" tout en divisant "par deux les effectifs en France, notamment des emplois de chercheurs", a-t-elle affirmé, appelant à "conditionner les aides publiques aux entreprises".

"Le scandale est là"

Le coût de production de "chaque boîte de Doliprane, c'est 15 centimes. Le prix de vente, en pharmacie, c'est 2 euros. Donc, on voit que c'est très rentable. Eh bien cela, ça ne suffit pas à Sanofi", a encore dénoncé la n°1 de la CGT. "Le scandale est là, et on a un gouvernement, un Etat, qui laisse les rênes à Sanofi (...). Peut-être aussi parce qu'il y a une proximité très grande avec la direction de Sanofi et le pouvoir", a-t-elle ajouté. "Le président de Sanofi (Frédéric Oudéa) est le mari d'une ancienne ministre (des Sports Amélie Oudéa-Castéra, ndlr). Cela aide à avoir des relations proches avec la macronie", a-t-elle affirmé tout en se défendant de sous-entendre l'existence d'intérêts personnels dans le dossier.

Le groupe pharmaceutique français a annoncé en fin de semaine dernière avoir choisi le fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder potentiellement le contrôle de son entité de santé grand public, Opella, qui commercialise le médicament Doliprane, suscitant de vives inquiétudes sur les conséquences pour la souveraineté sanitaire et les 250 emplois de l'usine de Lisieux, en Normandie.