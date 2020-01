Ces régimes très spéciaux #2 : la Comédie-Française

On ne sait si Jean-Paul Delevoye aime le théâtre, mais le cas de la Comédie-Française a dû bien amuser l'ex-haut commissaire aux retraites. Avec ses quelque 300 salariés, la vénérable maison, créée en 1680, ne bénéficie pas d'un système spécial de retraite, mais de? deux ! L'un bénéficie à l'aristocratie du Français : ses 39 sociétaires, parmi lesquels figurent Denis Podalydès et Laurent Lafitte. Dans l'autre, on retrouve un peu tout le monde : les 19 pensionnaires (sorte de période probatoire avant d'accéder au statut de sociétaire), le personnel administratif, celui de la sécurité et, bien entendu, les techniciens. On souligne cette dernière catégorie de salariés car c'est à elle que le Français doit l'un de ses régimes spéciaux.Lire aussi : Ces régimes très spéciaux #1 ? Les chemins de fer d'outre-merEn 1914, la caisse de retraite de la Comédie-Française est en effet créée exprès pour prendre en compte la difficulté de leur métier. Évidemment, un siècle plus tard, la technique a fait des progrès. Le travail de manutention pour trimballer les décors, organiser au plus vite la « cage de scène » (la partie qui va de la scène à ce qu'il y a dessous, derrière et au-dessus), tout ça est largement mécanisé au XXIe siècle. Il n'empêche, explique au Figaro Kim Pham, directeur général de la Comédie-Française, le travail est usant et répétitif : « Sept jours par semaine, sur la scène de la salle...