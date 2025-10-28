Ces raisons qui empêcheront Messi de disputer la Coupe du monde 2026

Ce lundi, Lionel Messi a laissé planer le suspense concernant sa participation à la Coupe du monde 2026. Un coup de com’ quelque peu évident, qui laisse tout de même une petite place à l’incertitude. Mais alors, pourquoi Messi ne sera pas au Mondial ?

→ Parce qu’Edvard Tagseth

Le 22 janvier 2014, au stade Gerland, Soner Ertek, professeur d’histoire-géo et modeste milieu de Chasselay (N2, ex-CFA), privait Radamel Falcao de la Coupe du monde do Brasil. Le tacle non-maîtrisé d’Ertek et les ligaments fragiles du Tigre avaient alors déclenché l’ire des Colombiens, dont les menaces proférées à l’encontre du pauvre Chasselois nous rappelaient pourquoi le football est le sport favori des illuminés. Le 2 novembre prochain, l’Ertek de Lionel Messi pourrait malheureusement s’appeler Edvard Tagseth. Petit, blond et Norvégien, le teigneux récupérateur de Nashville croisera assurément la route de Messi, à l’occasion du match retour du premier tour des play-offs de MLS. Pas vraiment une bonne nouvelle, quand on sait que Tagseth est le joueur le plus averti de son équipe. Il suffira donc d’un découpage en règle pour foutre en l’air les derniers espoirs de La Pulga . Rodrigo De Paul se chargera de lui rendre la pareille.

…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com