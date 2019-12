Ces dernières arnaques en vogue qui visent les seniors

La ruse reste une méthode d'arnaque encore très utilisée par les malfaiteurs. Les dernières techniques d'escroquerie le montrent bien : les arnaques « à la carte routière » ou au « billet de 50 euros » font de plus en plus de victimes, notamment chez les seniors, rapporte Le Figaro. La première s'est notamment répandue dans l'ouest de la France, en Seine-Maritime particulièrement. Selon les précisions du quotidien, la Sûreté départementale y a récemment démantelé une équipe très rodée qui sévissait depuis quelques années déjà.L'enquête a été menée pendant de longs mois, permettant ainsi aux forces de l'ordre de décortiquer la stratégie employée par les criminels. Stratégie qu'un policier raconte dans les colonnes du Figaro : « Des jeunes femmes repèrent des personnes âgées ou des étrangers dans la rue, aux abords de la gare ou de sites touristiques. Ces dernières sont suivies jusqu'à ce qu'elles retirent de l'argent ou fassent un achat par carte bancaire dans un commerce ». Après avoir discrètement observé la future victime entrer son code de carte bleue, les délinquantes l'abordent prétextant être perdues et dépliant une large carte sous son nez. Pendant que l'une fait mine d'écouter les explications de la cible, l'autre lui soutire ses biens.Des victimes de plus de 70 ans« Occupée et déstabilisée, la victime ne s'aperçoit pas qu'un pickpocket lui fait les poches ou fouille son sac à main pour [prendre]...