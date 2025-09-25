Certains membres de la BOJ ont appelé à de futures hausses de taux, selon les minutes de juillet

La BOJ doit éviter de rater l'occasion de relever ses taux, selon un de ses membres

Certains estiment que les prévisions d'inflation se rapprochent ou atteignent les 2 %

Le conseil d'administration s'engage dans un long débat sur la pression des prix

Les minutes de juillet préfigurent 2 dissidences hawkish lors de la réunion de septembre

Certains membres du conseil d'administration de la Banque du Japon, lors d'une réunion de politique générale en juillet, ont appelé à la reprise des hausses de taux d'intérêt à l'avenir, même si le conseil a décidé à l'unanimité de maintenir les coûts d'emprunt stables, selon les procès-verbaux de la réunion de juillet publiés jeudi.

Alors que certains membres considéraient que l'inflation sous-jacente était encore loin de l'objectif de 2 % de la BOJ, d'autres estimaient que les prévisions d'inflation se rapprochaient régulièrement ou avaient déjà atteint 2 %, selon le compte rendu, signe d'une prise de conscience croissante au sein du conseil d'administration de la montée des pressions inflationnistes.

Lors d'une réunion ultérieure en septembre, deux membres du conseil se sont opposés à la décision de la BOJ de maintenir les taux d'intérêt à 0,5 %, réclamant en vain une hausse à 0,75 %.

La discussion de juillet renforce l'opinion dominante du marché selon laquelle la BOJ relèvera encore ses taux d'intérêt cette année, l'accord commercial entre les États-Unis et le Japon ayant réduit l'incertitude sur les perspectives économiques.

"Le taux directeur de la BOJ est inférieur au niveau considéré comme neutre, les prix restant relativement élevés et l'écart de production se situant récemment autour de zéro", a déclaré un membre dans le compte rendu de la réunion de juillet. "Dans une telle situation, il est approprié pour la BOJ de ramener le taux directeur à son niveau neutre lorsque cela est possible", a ajouté le membre.

Un autre membre a déclaré que la BOJ devrait "éviter d'être trop prudente et de manquer l'occasion" d'augmenter les taux avec les prix des actions réagissant positivement à l'accord commercial entre les États-Unis et le Japon, selon les minutes.

Plusieurs autres avis ont également appelé à des hausses de taux en temps opportun, l'un d'entre eux affirmant que la BOJ pourrait envisager une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année si l'impact des droits de douane américains s'avère limité.

L'année dernière, la Banque du Japon a mis fin à une décennie de mesures de relance massives et a relevé ses taux d'intérêt à 0,5 % en janvier, estimant que le Japon était sur le point d'atteindre durablement son objectif d'inflation de 2 %.

Bien que le gouverneur Kazuo Ueda ait indiqué que la banque était prête à continuer à relever ses taux, il a souligné la nécessité de faire preuve de prudence en raison de l'impact attendu des tarifs douaniers américains sur les exportations japonaises et de l'incertitude qui pèse sur l'économie américaine.

Lors de la réunion de juillet, un membre a déclaré que la BOJ devrait attendre "un peu plus de données" car l'inflation américaine et l'évolution du marché de l'emploi pourraient entraîner des fluctuations importantes de la politique monétaire américaine et des mouvements de taux directeur, selon le procès-verbal.

D'autres, cependant, ont déclaré que les États-Unis étaient susceptibles d'éviter la récession, tandis que l'impact des prélèvements américains plus élevés sur l'économie japonaise pourrait s'avérer limité, selon le procès-verbal.

Le conseil d'administration a également longuement débattu des perspectives d'inflation au Japon.

Alors qu'un membre a déclaré que le récent dépassement de l'inflation était dû en grande partie à une hausse temporaire des coûts alimentaires, d'autres ont averti que l'inflation alimentaire persistante pourrait augmenter ou maintenir élevées les perceptions du public concernant les futures variations de prix, selon le procès-verbal.

"Le fait qu'il y ait eu autant de débats sur l'inflation montre que de nombreux membres du conseil s'inquiètent des risques de hausse des prix", a déclaré Mari Iwashita, stratège exécutif des taux chez Nomura Securities, qui voit la possibilité d'une hausse des taux en octobre.