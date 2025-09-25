 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Certains membres de la BOJ ont appelé à de futures hausses de taux, selon les minutes de juillet
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Certains membres du conseil d'administration de la Banque du Japon, lors d'une réunion de juillet, ont appelé à la reprise des hausses de taux d'intérêt à l'avenir, même si le conseil a décidé à l'unanimité de maintenir les coûts d'emprunt stables, selon les procès-verbaux de la réunion de juillet publiés jeudi.

"Le taux directeur de la BOJ est inférieur au niveau considéré comme neutre, les prix restant relativement élevés et l'écart de production se situant récemment autour de zéro", a déclaré un membre.

"Dans une telle situation, il est approprié pour la BOJ de ramener le taux directeur à son niveau neutre dans la mesure du possible", a déclaré le membre.

