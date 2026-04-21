Cernée par les affaires, la ministre du Travail de Trump quitte ses fonctions

La secrétaire américaine au Travail Lori Chavez-DeRemer à Howell, le 17 septembre 2025 dans le Michigan ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le gouvernement de Donald Trump perd son troisième ministre en six semaines, avec le départ de Lori Chavez-DeRemer, secrétaire au Travail, après une longue série de scandales qui ont émaillé ses 13 mois de mandat et touché jusqu'à son mari.

"La ministre du Travail Lori Chavez-DeRemer va quitter le gouvernement pour prendre un poste dans le secteur privé", a annoncé sur X lundi le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung.

Arrivée en poste en mars 2025, elle devient la troisième femme à quitter le gouvernement en six semaines, après les départs forcés de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, et de celle de la Justice Pam Bondi.

Agée de 58 ans, cette ancienne députée de l'Oregon était, au moment de sa nomination, réputée proche des syndicats, à rebours des positions des nombreux patrons qui composent le gouvernement du milliardaire républicain.

Son mandat a été marqué par le limogeage et le départ contraint de milliers de fonctionnaires de son ministère, à l'instar de nombreux autres depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

Mais une série de scandales récents ont précipité son départ du gouvernement.

Selon les médias américains, Lori Chavez-DeRemer fait notamment l'objet d'une enquête pour avoir eu une relation "inappropriée" avec un subordonné.

Elle est également accusée de consommer de l'alcool dans son bureau pendant les journées de travail, mais aussi de fraude pour avoir supposément inventé des déplacements officiels qui se seraient transformés en voyages d'agrément avec sa famille et ses amis.

En janvier, la Maison Blanche avait estimé ces accusations "sans fondement".

Lori Chavez-DeRemer a également été visée par trois plaintes au sein du ministère, portées par des employées qui l'accusent d'avoir entretenu un climat de travail toxique, selon le New York Times.

En février, le quotidien new-yorkais avait également rapporté -- en citant des sources proches du dossier et des documents de police -- que l'époux de la ministre, Shawn DeRemer, avait été interdit d'entrée au ministère après avoir été accusé d'agression sexuelle par au moins deux employées.

La ministre et ses frasques finissaient par agacer jusqu'à une partie de la majorité républicaine à Washington.

- Club de strip-tease -

Le Wall Street Journal raconte ainsi que le sénateur Chuck Grassley (républicain, Iowa), président de la commission judiciaire du Sénat, lui avait demandé par courrier, fin janvier, des explications sur les accusations de harcèlement.

La secrétaire américaine au Travail, Lori Chavez-DeRemer, devant la commission du travail et de l'éducation de la Chambre des représentants, le 5 juin 2025 à Washington ( AFP / Oliver Contreras )

Il voulait aussi savoir si elle avait emmené son équipe dans un club de strip-tease et si elle pouvait fournir des documents concernant ses déplacements à Portland (Oregon), Las Vegas et Palm Beach. Dans cette lettre, consultée par le Journal, le sénateur qualifiait les accusations rapportées de "préoccupantes".

La secrétaire au Travail ne ménageait pas son soutien au président, le qualifiant notamment de "président de la transformation du travailleur américain".

La Maison Blanche s'est empressée de joindre des louanges à l'annonce de son départ. "Elle a fait un boulot phénoménal en protégeant les travailleurs américains, en mettant en place des pratiques de travail justes, et en aidant les Américains à acquérir des compétences supplémentaires pour améliorer leurs vies", a ajouté Steven Cheung.

Keith Sonderling, l'actuel numéro deux du ministère, assurera l'intérim.

Dans un message sur X, Lori Chavez‑DeRemer a remercié Donald Trump, estimant avoir eu "l'honneur et le privilège de servir dans cette administration historique" et affirmant qu'elle continuerait à "se battre pour les travailleurs américains" dans le secteur privé.

D'autres hauts dirigeants de l'entourage du président sont en difficulté, dans un climat politique de plus en plus tendu.

Parmi eux, le directeur du FBI Kash Patel, qui a déposé lundi une plainte en diffamation contre The Atlantic. Le magazine américain a récemment publié une enquête évoquant son problème d'alcool et la fragilité de sa position à la tête de la puissante police fédérale.