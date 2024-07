Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 : une facture inoubliable

Un spectacle de 3 h 45, 10 500 athlètes issus de 206 délégations, 94 bateaux qui défileront sur la Seine, une traversée de six kilomètres du pont d'Austerlitz au pont de Iéna, plus de 300 000 spectateurs sur les bords du fleuve, 80 écrans géants, un milliard de téléspectateurs... Des chiffres qui donnent le tournis. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qui aura lieu vendredi 26 juillet, a été conçue pour être un grand show inoubliable. Et une grande première dans l'histoire de l'olympisme.

Jamais encore une cérémonie d'ouverture des JO ne s'était déroulée en dehors d'une enceinte sportive. Ce sera chose faite avec cette gigantesque parade sur les eaux. L'idée a germé dans la tête de Thierry Reboul, le directeur exécutif des cérémonies de Paris 2024. Il la présente en 2019 à Tony Estanguet, le président du Cojop (Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques), immédiatement emballé. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président de la République sont également sous le charme. Le projet est entériné en décembre 2021 par le Conseil d'administration du Cojop. Sans un élément essentiel : son coût.

Comme le racontent Sébastien Chesbeuf, Jean-François Laville et Thierry Vildary dans leur ouvrage La Face cachée des JO (JC Lattès), seul Guy Drut, l'ancien champion olympique du 110 mètres haies, s'y oppose à