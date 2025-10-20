Centres d'escroquerie en ligne: nouvelles arrestations de Sud-Coréens au Cambodge

Des policiers cambodgiens et sud-coréens près de l'avion affrété pour rapatrier la soixantaine de Sud-Coréens soupçonnés d'implication dans des arnaques en ligne au Cambodge, à l'aéroport international de Techo, le 18 octobre 2025 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

Dix nouveaux Sud-Coréens soupçonnés d'escroquerie en ligne ont été arrêtés au Cambodge lundi, a indiqué un ministre de Séoul, après que la police sud-coréenne a annoncé plus tôt dans la journée vouloir garder en détention 59 travailleurs présumés de ces centres de cyberfraude fraîchement rapatriés en Corée.

Une véritable industrie de l'arnaque en ligne générant des milliards de dollars s'est développée en Asie du Sud-Est et notamment au Cambodge ces dernières années. Des petites mains sont employées, de gré ou de force, par des groupes criminels organisés, afin de piéger des internautes partout dans le monde et de leur soutirer de l'argent, d'après les observateurs.

La Corée du Sud a rapatrié samedi 64 ressortissants soupçonnés d'avoir participé à ces activités. Ils ont été arrêtés dans l'avion et conduits en garde à vue dès leur arrivée à l'aéroport d'Incheon, qui dessert la capitale Séoul.

La police sud-coréenne a indiqué lundi avoir émis des mandats d'arrêt pour 59 d'entre eux, dont ils estiment la détention "nécessaire".

Cinq autres ont été libérés, ont indiqué les autorités.

Lundi après-midi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a déclaré que dix Sud-Coréens supplémentaires avaient été arrêtés au Cambodge.

Ils ont été placés en détention jeudi et seront rapatriés cette semaine, a-t-il précisé.

"Par ailleurs, deux Sud-Coréens qui avaient signalé avoir été séquestrés ont également été secourus le même jour", a ajouté le ministre.

Selon M. Cho, Séoul tente également de localiser 80 autres ressortissants sud-coréens portés disparus au Cambodge.

Jusqu'en août, environ 550 Sud-Coréens étaient portés disparus ou détenus contre leur gré après être entrés au Cambodge depuis l'année dernière, a-t-il indiqué.

Un milllier environ de Sud-Coréens travailleraient au Cambodge dans des centres d'arnaques en ligne, selon le conseiller à la Sécurité nationale sud-coréenne Wi Sung-lac, qui a avancé un chiffre total de 200.000 personnes impliquées dans cette industrie criminelle - des données difficiles à vérifier.

Plusieurs d'entre elles ont été attirées par des offres d'emploi frauduleuses promettant des salaires élevés, selon le gouvernement sud-coréen. Certaines sont alors séquestrées et contraintes de participer à des fraudes en ligne.

Début octobre, l'opinion publique sud-coréenne s'est indignée de la découverte du corps sans vie d'un jeune Sud-Coréen retrouvé au Cambodge et "décédé des suites de graves sévices, son corps présentant de multiples ecchymoses et blessures", selon un communiqué d'un tribunal cambodgien.

Les autorités sud-coréennes ont dépêché la semaine dernière une équipe d'intervention conjointe au Cambodge.

En 2023, 21 enlèvements ou séquestrations concernant des Sud-Coréens au Cambodge avaient été enregistrés. Ce nombre a été multiplié par 10 pour atteindre 221 l'an dernier, puis par 15 en août 2025, a déclaré le député Yoon Hu-duk lors d'une audience parlementaire.