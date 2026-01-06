 Aller au contenu principal
Centrafrique-Touadéra réélu à la présidence, selon les résultats préliminaires
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 00:39

Le président centrafricain sortant Faustin-Archange Touadéra a obtenu la majorité absolue lors de l'élection présidentielle organisée le 28 décembre et remporté ainsi un troisième mandat, selon les résultats préliminaires annoncés lundi par la commission électorale.

Faustin-Archange Touadéra a obtenu 76,15% des suffrages, devançant les anciens Premiers ministres Anicet-Georges Dologuélé (14,66%) et Henri-Marie Dondra (3,19%), a déclaré le président de la commission électorale, Mathias Morouba. La participation a été de 52,42%, a-t-il fait savoir également.

Avant même que les résultats ne soient communiqués, Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra avaient exprimé des doutes sur la crédibilité du scrutin, dénonçant une fraude électorale. Le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra a nié ces accusations.

Il appartient à la Cour constitutionnelle d'étudier de potentiels recours, de se prononcer sur la légalité du scrutin et de communiquer les résultats définitifs d'ici le 20 janvier.

La victoire annoncée Faustin-Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016, viendrait conforter les intérêts de la Russie, qui a conclu de nombreux accords de coopération avec Bangui, assurant la sécurité du pays en échange d'un accès à ses ressources naturelles comme l'or ou le diamant.

(Pacome Pabandji; version française Jean Terzian)

