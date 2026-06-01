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Céline Dion annonce dix nouveaux concerts à Paris, en mai 2027
information fournie par AFP 01/06/2026 à 09:21

Les dix nouvelles dates de concert de Céline Dion à Paris sont prévues entre le 8 et le 29 mai 2027 ( AFP / Anna KURTH )

Les dix nouvelles dates de concert de Céline Dion à Paris sont prévues entre le 8 et le 29 mai 2027 ( AFP / Anna KURTH )

Céline Dion prolonge son histoire d'amour avec Paris: la star internationale a annoncé lundi une série de dix nouveaux concerts en mai 2027, dans la même salle où elle doit faire son grand retour en septembre, dans la capitale française.

Ces nouvelles dates, prévues entre le 8 et le 29 mai, ont été programmées "afin de répondre à la demande sans précédent des fans", a indiqué son équipe dans un communiqué.

Face à une effervescence mondiale et des prix jugés parfois prohibitifs, de nombreux admirateurs sont ressortis bredouille de leur épopée numérique - loterie, préventes, ventes, arnaques - dans laquelle ils s'étaient plongés pour tenter de voir la star québecoise cet automne à Paris La Défense Arena, aux portes de la capitale.

Pour essayer de décrocher des billets pour ces concerts additionnels l'année prochaine, des créneaux "seront proposés à un nombre limité de fans", déjà inscrits à la prévente de l'artiste ou celle de la salle de spectacles, ont expliqué les organisateurs.

Ces ventes dédiées s'échelonneront de mercredi à vendredi.

Céline Dion, 58 ans, a créé l'évènement mondial en annonçant fin mars, dans une vidéo et un message projeté sur la tour Eiffel, son retour sur scène, à Paris, après six ans loin du public, entre pandémie et problèmes de santé persistants. Elle est atteinte depuis 2022 du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare et incurable.

L'interprète de "Pour que tu m'aimes encore" prévoit, à partir du 12 septembre, une résidence de cinq semaines pour un total de 16 concerts. Chaque soir rassemblera environ 30.000 spectateurs, selon la salle.

Le retour de la diva aux 260 millions d'albums vendus a aussi été accompagné par la sortie, en avril, d'une chanson inédite signée Jean-Jacques Goldman, son auteur et compositeur fétiche, artisan notamment de son album culte "D'eux" sorti en 1995.

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