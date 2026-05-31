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Čeferin a failli oublier que Marquinhos était le capitaine du PSG
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 09:58

Čeferin a failli oublier que Marquinhos était le capitaine du PSG

Čeferin a failli oublier que Marquinhos était le capitaine du PSG

La boulette. Aleksander Čeferin, patron de l’UEFA, connaît-il le blaze du capitaine du PSG ? C’est en tous cas ce qu’a laissé transparaître le Big Boss de l’UEFA au moment des célébrations d’après-match de la finale de Ligue des champions. Cocasse.

Et oui : quand Ousmane Dembélé s’est présenté face à la coupe aux grandes oreilles, le Slovène l’a accompagné, comme si le Ballon d’Or allait soulever le trophée. Le patron s’en est rendu compte, semble-t-il grâce à l’aide de Dembélé, puis a fait demi-tour et a salué Marquinhos, qui a finalement été le premier à soulever la Coupe.…

UL pour SOFOOT.com

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