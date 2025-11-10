Cédric Yambéré mis à pied par les Girondins de Bordeaux

Arrivé en sauveur pour partir en paria ?

L’aventure est en train de tourner au vinaigre. Revenu aux Girondins de Bordeaux en 2024 lors de sa dégringolade en National 2, après y avoir évolué entre 2013 et 2017, Cédric Yambéré avait directement été promu au poste de capitaine par son coach Bruno Irles. Mais un an plus tard, la situation a bien évolué. Plus dans les plans de son coach, le défenseur de 35 ans évolue depuis le début de saison avec l’équipe réserve bordelaise, en Régional 1. …

CDB pour SOFOOT.com