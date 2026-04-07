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Cécile Kohler et Jacques Paris, libres, en route pour la France, annonce Macron
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 15:34

Rassemblement en soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris, emprisonnés en Iran depuis 3 ans

Rassemblement en soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris, emprisonnés en Iran depuis 3 ans

Les ​Français Cécile Kohler et Jacques ​Paris, libérés de ​prison en ⁠novembre dernier ‌par le régime de Téhéran ​après ‌trois ans ⁠et demi de détention, "sont libres ⁠et ‌en chemin vers ⁠le ‌territoire français", ⁠a annoncé mardi ⁠le ‌président Emmanuel Macron ​sur ‌X.

Le chef de l'Etat ​remercie les ⁠autorités omanaises "pour leurs efforts de médiation".

(Rédigé par Nicolas Delame et Sophie ​Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 16:02

    Personne ne l'a vue venir celle-là, merci M. le Président pour votre lutte constante au service de vos concitoyens.

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