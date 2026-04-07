information fournie par Reuters • 07/04/2026 à 15:34

Cécile Kohler et Jacques Paris, libres, en route pour la France, annonce Macron

Rassemblement en soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris, emprisonnés en Iran depuis 3 ans

Les ​Français Cécile Kohler et Jacques ​Paris, libérés de ​prison en ⁠novembre dernier ‌par le régime de Téhéran ​après ‌trois ans ⁠et demi de détention, "sont libres ⁠et ‌en chemin vers ⁠le ‌territoire français", ⁠a annoncé mardi ⁠le ‌président Emmanuel Macron ​sur ‌X.

Le chef de l'Etat ​remercie les ⁠autorités omanaises "pour leurs efforts de médiation".

(Rédigé par Nicolas Delame et Sophie ​Louet)