Cécile Kohler et Jacques Paris, libres, en route pour la France, annonce Macron

Rassemblement en soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris, emprisonnés en Iran depuis 3 ans
Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, libérés de prison en novembre dernier par le régime de Téhéran après trois ans et demi de détention, "sont libres et en chemin vers le territoire français", a annoncé mardi le président Emmanuel Macron sur X.
Le chef de l'Etat remercie les autorités omanaises "pour leurs efforts de médiation".
(Rédigé par Nicolas Delame et Sophie Louet)
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