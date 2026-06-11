Tottenham continue de se renforcer en défense
Du mouvement chez les Spurs . En plein chantier après un exercice 2025-2026 cataclysmique, Tottenham s’active sur le mercato. Le club londonien a ainsi officialisé l’arrivée de Marcos Senesi . Le défenseur central débarque libre de tout contrat en provenance de Bournemouth. En quatre saisons chez les Cheeries l’international Argentin s’est imposé comme un taulier derrière et sort d’une campagne à 37 titularisations en 38 journées.
Our latest Lilywhite. We are delighted to announce the signing of Marcos Senesi ✍️ 🔗 https://t.co/hBBSg9Ero4 pic.twitter.com/hplPFUqACY…
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