Tottenham continue de se renforcer en défense

Tottenham continue de se renforcer en défense

Du mouvement chez les Spurs . En plein chantier après un exercice 2025-2026 cataclysmique, Tottenham s’active sur le mercato. Le club londonien a ainsi officialisé l’arrivée de Marcos Senesi . Le défenseur central débarque libre de tout contrat en provenance de Bournemouth. En quatre saisons chez les Cheeries l’international Argentin s’est imposé comme un taulier derrière et sort d’une campagne à 37 titularisations en 38 journées.

Our latest Lilywhite. We are delighted to announce the signing of Marcos Senesi ✍️ 🔗 https://t.co/hBBSg9Ero4 pic.twitter.com/hplPFUqACY…

VM pour SOFOOT.com