Ce que propose la plateforme Salto pour 6,99 euros par mois

6,99 euros par mois. C'est le prix de lancement de la plateforme française Salto, disponible à partir du 20 octobre. Le même que Disney+ lancé en avril dernier. Salto, né du regroupement entre TF1, M6 et France Télévisions, va proposer 10 000 heures de contenus, puis 15 000 à terme, faisant la part belle à la création française, avec des séries en intégrale, des films du patrimoine, des documentaires, spectacles, magazines, des programmes pour enfants... Le tarif sans engagement minimum est de 6,99 euros par mois pour un écran, de 9,99 euros pour 2 écrans simultanés ; l'offre tribu vaut 12,99 euros pour 4 connexions simultanées. La société utilisera la technologie développée par la société lyonnaise Bedrock, filiale de M6.

Une quinzaine de programmes inédits ont été dévoilés. Côté francophone, la série Ils étaient 10, inspirée du roman Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, avec notamment Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec et Romane Bohringer, et C'est comme cela que je t'aime, qui raconte l'histoire de deux couples vivant à Sainte-Foy, au Québec, et qui tombent dans la criminalité.

Côté fictions étrangères, Salto proposera en exclusivité la saison 4 de Fargo, le lendemain de sa diffusion aux États-Unis, ainsi que les trois premières. Les futurs abonnés pourront regarder Looking for Alaska, une série en 8 épisodes commandée par la

