Ce que les jeunes Africains pensent du futur du continent

À l'aube du nouveau millénaire, en 2000, le président sud-africain Thabo Mbeki proclamait le XXIe siècle « siècle de l'Afrique ». La croissance et le fort développement observés dans plusieurs pays, mais aussi la montée en puissance du terrorisme et l'explosion d'épidémies placent aujourd'hui le continent à un carrefour. Annoncé radieux pour certains, bien sombre pour d'autres, son avenir questionne tout autant qu'il divise. Mais qu'en pensent les principaux concernés ? Que dit sa jeunesse, sur un territoire où l'âge médian, d'après l'ONU, ne dépasse pas 20 ans ?Le résultat de l'étude de l'Africa Youth SurveyLe rapport « Africa Youth Survey 2020 », publié fin février, donne quelques réponses. PSB Research, avec le soutien de la Fondation de la famille Ichikowitz basée en Afrique du Sud, a compilé les témoignages et avis de 4 200 Africains âgés de 18 à 24 ans, issus de quatorze pays différents. Près de la moitié d'entre eux sont des étudiants et vivent aussi bien en ville qu'en zones rurales. Principal enseignement du rapport ? Les jeunes Africains sont optimistes quant à leur avenir sur le continent. Ainsi, même si seulement 37 % déclarent être actuellement satisfaits de leur niveau de vie, 82 % pensent qu'il s'améliorera au cours des deux prochaines années. Les Rwandais en particulier en sont les plus certains, à 92 %. Cet optimisme pour l'Afrique surplombe même, pour les Maliens, les Kényans, les Togolais et les...