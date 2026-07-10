Ce que Haaland doit à l’Angleterre

Ce samedi, la Norvège défie l’Angleterre pour une place en demi-finales de Coupe du monde. Si Erling Haaland n’a jamais nié l’évidence de représenter le pays des fjords, il aurait pu, dans un autre monde, trouver le moyen d’être dans le camp des Three Lions .

Pour les plus férus d’Histoire, Norvégiens et Britanniques sont intrinsèquement liés par les invasions médiévales des Vikings, et ce n’est pas Erling Braut Haaland qui contredira cette affiliation. Il a plus une gueule de jarl que du gentleman portant un chapeau et un parapluie, et pourtant, le Cyborg a bien du sang anglais qui coule dans ses veines. Né le 21 juillet 2000 à Leeds, alors que son père Alf-Inge Rasdal Håland porte encore le maillot de l’équipe de la ville avant de rejoindre Manchester City, le buteur n’a jamais caché son attache pour l’Angleterre, sans jamais douter de son envie de représenter le pays des fjords.

En Angleterre, comme à la maison

Le môme grandit jusqu’à ses 3 ans à Manchester, où son paternel peine à s’imposer avec les Cityzens et se bat avec Roy Keane. Cela n’empêche pas la famille Haaland de kiffer le pudding, le thé et l’humour british. « Ma mère adore l’Angleterre, confie Erling à la belle chevelure dans une interview publiée sur le site de Manchester City. Elle adore les traditions et tout ce qui va avec. Mes parents ont passé de très bons moments ici avant ma naissance et après ma naissance, et moi aussi, je m’amuse beaucoup en ce moment. » Son retour au bercail est triomphant : le bonhomme terrorise la Premier League avec les Skyblues depuis 2022. Signe du destin ou non, le colosse a tout de suite su qu’il faisait le bon choix en posant ses valises à Manchester : « Quand j’ai signé à City, j’ai dit que je m’y sentais un peu chez moi. […] Oui, je me sens un peu chez moi maintenant que je vis au Royaume-Uni et tout ça. C’était aussi tout à fait naturel de revenir ici. » …

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com