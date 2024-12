Ce qu’il faut retenir du Boxing Day de Jupiler Pro League

Tout comme la Premier League, la Jupiler Pro League proposait un Boxing Day entre les fêtes de fin d’année. L’occasion de faire un tour sur ces rencontres et les leçons de la mi-saison d’un championnat davantage connu pour ses faillites et son format bordélique que pour son beau jeu.

→ Qui c’est qui devant au classement, une fois ?

Si le Racing Genk ne fait pas beaucoup de bruit dans l’Hexagone, il s’agit en réalité d’un club sacrément intéressant par bien des aspects. Les Schtroumpfs sont en effet organisés sous le statut d’ASBL, ce qui les empêche de lever du capital à risque et les oblige à tout miser sur la formation et le scouting. Et ça fonctionne : plus sain financièrement que bon nombre de clubs du Plat Pays, le Racing a le nez fin pour acheter et revendre des joueurs à fort potentiel (86,5 millions d’euros de ventes au dernier mercato estival d’après Transfermarkt). Actuellement en tête du championnat, les Limbourgeois ont perdu deux points ce jeudi face au Royal Antwerp (2-2), le club qui les avait privés du titre à la dernière seconde de la saison 2022-2023. C’est d’ailleurs peut-être là le principal souci de Genk : qu’importe le nombre de points glanés durant la saison, tout se jouera quoi qu’il arrive lors des play-off de fin de saison. Pour faire une métaphore, c’est comme si les buts comptaient double dans un match à partir de la 80 e minute. Un peu le football de Jacques-Henri Eyraud, en fait.

→ Qui c’est qui veut enfin gagner le titre, une fois ?

L’ Union saint-gilloise , c’est une histoire aussi belle qu’insupportable. Côté pile, on a un club historique de l’avant-guerre, ultra sympathique et qui lutte chaque année pour le titre depuis 2022 après près de 50 ans passés dans les divisions inférieures. Côté face, on a des tribunes en partie envahies par des hipsters opportunistes, pour certains anciens suiveurs d’Anderlecht, abreuvés aux bières IPA et qui ne sont pas toujours capables de citer trois joueurs de l’équipe actuelle. Si on pensait les Apaches hors course pour le haut de tableau après un début de saison particulièrement délicat, les voilà qui reviennent bien ces dernières semaines, à l’image de leur belle victoire glanée à domicile face à La Gantoise ce jeudi (3-1). De là à penser que ça sera enfin l’année du miracle pour les Bruxellois, eux qui n’ont plus été champions depuis 1935 ? On vous s

Par François Linden pour SOFOOT.com