Ce qu’il faut retenir de la dixième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

Les scénarios dingues de cette journée

Alors que l’Olympique lyonnais menait 0-3 sur la pelouse du Paris FC à la 64 e , les Gones ont réussi l’exploit de concéder le match nul (3-3). Cette remontée folle débute avec l’exclusion d’Abner Vinícius pour un tacle par-derrière sur Ilan Kebbal (61 e ). Dans la foulée, Adama Camara, servi par un centre de Thibault De Smet, marque d’une magnifique reprise du talon qui termine sa course dans la lucarne gauche de Dominik Greif. Si les Parisiens perdent leur passeur décisif à la suite d’un deuxième carton jaune (67 e ), Kebbal, trouvé à l’angle droit de la surface, enroule parfaitement du pied gauche pour faire renaître l’espoir avant que Vincent Marchetti ne plombe les Rhodaniens grâce à une frappe, déviée par Mathys De Carvalho. Renversant.

L’Olympique de Marseille est également passé par toutes les émotions ce mercredi face à Angers (2-2). D’abord menés au score et sifflés par leur propre public après une première mi-temps ratée, les Phocéens ont pensé faire le plus dur en retournant la situation grâce à l’étincelant Robinio Vaz, auteur d’un doublé après son entrée à la 46 e minute. Déjà 4 buts en 13 matchs de Ligue 1 pour lui. Mais le SCO n’a jamais abdiqué dans cette partie, marquée par le malaise de Bilal Nadir. À la suite d’un numéro de Mohamed Sbaï côté gauche, Ousmane Camara profite de la frappe contrée de son coéquipier pour marquer son premier but professionnel à la 90 e +6 de la rencontre et permet aux siens de ramener un point du Vélodrome. Totalement fada.…

SF pour SOFOOT.com