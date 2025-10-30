 Aller au contenu principal
Ce qu’il faut retenir de la dixième journée de Ligue 1
30/10/2025

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

Les scénarios dingues de cette journée

Alors que l’Olympique lyonnais menait 0-3 sur la pelouse du Paris FC à la 64 e , les Gones ont réussi l’exploit de concéder le match nul (3-3). Cette remontée folle débute avec l’exclusion d’Abner Vinícius pour un tacle par-derrière sur Ilan Kebbal (61 e ). Dans la foulée, Adama Camara, servi par un centre de Thibault De Smet, marque d’une magnifique reprise du talon qui termine sa course dans la lucarne gauche de Dominik Greif. Si les Parisiens perdent leur passeur décisif à la suite d’un deuxième carton jaune (67 e ), Kebbal, trouvé à l’angle droit de la surface, enroule parfaitement du pied gauche pour faire renaître l’espoir avant que Vincent Marchetti ne plombe les Rhodaniens grâce à une frappe, déviée par Mathys De Carvalho. Renversant.

L’Olympique de Marseille est également passé par toutes les émotions ce mercredi face à Angers (2-2). D’abord menés au score et sifflés par leur propre public après une première mi-temps ratée, les Phocéens ont pensé faire le plus dur en retournant la situation grâce à l’étincelant Robinio Vaz, auteur d’un doublé après son entrée à la 46 e minute. Déjà 4 buts en 13 matchs de Ligue 1 pour lui. Mais le SCO n’a jamais abdiqué dans cette partie, marquée par le malaise de Bilal Nadir. À la suite d’un numéro de Mohamed Sbaï côté gauche, Ousmane Camara profite de la frappe contrée de son coéquipier pour marquer son premier but professionnel à la 90 e +6 de la rencontre et permet aux siens de ramener un point du Vélodrome. Totalement fada.…

Sport
Copyright © 2025 So Foot

  • Un top 6 de Ligue 1 serré comme jamais en 15 ans
    Un top 6 de Ligue 1 serré comme jamais en 15 ans
    information fournie par So Foot 30.10.2025 10:39 

    La densité de la Farmers League. Au terme de la dixième journée de Ligue 1 ce mercredi soir, la tête du championnat connait une densité incroyable : il n’y que deux points entre le leader parisien (21) et le sixième lensois (19) . Selon Opta, c’est l’écart le plus ... Lire la suite

  • Matt O’Riley donne des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir après son malaise
    Matt O’Riley donne des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir après son malaise
    information fournie par So Foot 30.10.2025 10:17 

    Docteur O’Riley au rapport. Au-delà d’un match nul arraché par les Angevins, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers a été marqué par le malaise de Bilal Nadir en fin de rencontre. Après avoir annoncé que son joueur avait repris connaissance, Roberto ... Lire la suite

  • Flamengo premier finaliste de Copa Libertadores
    Flamengo premier finaliste de Copa Libertadores
    information fournie par So Foot 30.10.2025 10:11 

    En route pour une quatrième couronne continentale ? Un rouge à la 56e minute, une deuxième période passée à défendre son but, sans même tenter sa chance à une seule reprise, et un petit but d’avance à conserver, Flamengo a souffert, mais Flamengo est en finale ... Lire la suite

  • Le record de costaud du Bayern Munich
    Le record de costaud du Bayern Munich
    information fournie par So Foot 30.10.2025 09:51 

    Le PSG est plus que prévenu. Tombeur de Cologne ce mercredi soir en Coupe d’Allemagne (1-4), le Bayern Munich s’est offert en plus de la qualification, un nouveau record . L’armada bavaroise compte désormais quatorze victoires d’affilées sur ses quatorze dernières ... Lire la suite

