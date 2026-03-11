Caviar et plats réconfortants au menu des célébrités lors de la soirée des Oscars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hanna Rantala

Le célèbre chef Wolfgang Puck a préparé un festin de plus de 70 plats pour les stars du cinéma et les cinéastes lors du Governors Ball de dimanche, qui s'est tenu après la cérémonie des Oscars.

Puck et son équipe, chargés pour la 32e fois de la restauration officielle de l'after-party des Oscars, ont concocté un menu qui propose à 1 500 célébrités des saveurs du monde entier.

Une station d'izakaya, ou pub de style japonais, et une machine à gelato italienne produisant de la crème glacée fraîche feront partie des nouveautés, tout comme les plats de base qui reviennent d'année en année.

"Les plats réconfortants sont toujours les préférés des gens, comme notre tourte au poulet, notre pizza au saumon fumé, nos macaronis au fromage ou nos mini-burgers Wagyu", a déclaré Wolfgang Puck lors d'une avant-première tenue mardi.

Le fait d'essayer d'être innovant n'a pas toujours été payant, a-t-il ajouté.

J'ai organisé quelques soirées en disant: "J'en ai marre de faire des pizzas", et ils ont mangé nos produits en disant: "Wolfgang, où est ta station de pizzas?"

Les invités prestigieux sont souvent affamés lorsqu'ils arrivent à la soirée post-Oscars, a déclaré Wolfgang Puck.

"Tout dépend de la qualité des ingrédients et de la qualité des plats", a-t-il déclaré. "Nous devons cuisiner pour 1 500 personnes. Nous restons simples. Nous n'avons pas besoin de 10 sauces."

L'organisation du banquet nécessite 75 chefs de cuisine, 45 chefs pâtissiers et 325 employés et responsables de salle, a ajouté Wolfgang Puck.

Ils seront responsables de quelque 600 pizzas maison, 3 000 agnolotti aux artichauts et 2 000 mini Oscars au chocolat.

Wolfgang Puck estime que la cuisine utilise environ 200 livres (91 kg) de faux-filet vieilli à sec, 300 livres (136 kg) de saumon fumé maison, 30 livres (14 kg) de caviar de Kalouga, 500 livres (227 kg) de champignons sauvages, 200 livres (91 kg) de riz Nishiki et 400 livres (181 kg) de fromages.

Il y a également deux gallons d'or liquide 24K - utilisés dans une station de pulvérisation de chocolat Oscar.