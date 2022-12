Catastrophes climatiques : un coût de plus de 168 milliards de dollars en 2022

( AFP / YAMIL LAGE )

Le bilan annuel de l'ONG britannique Christian Aid révèle que les dix plus grosses catastrophes climatiques de l'année 2022 auront coûté plus de 168 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Une somme inférieure au cap des 170 milliards l'an dernier.

Le record de 2021 n'a pas été battu. Toutefois, ce sont plus de 168 milliards de dollars qui ont été dépensés à l'échelle mondiale pour les dix catastrophes climatiques les plus graves de l'année 2022 , selon le bilan annuel réalisé par l'ONG britannique Christian Aid.

L'ouragan Ian, survenu cet automne dans le sud des États-Unis et à Cuba, a causé à lui tout seul plus de 100 milliards de dollars de dégâts, en plus de la centaine de décès. En Europe, l'épisode de sécheresse a provoqué le plus de coûts en matière de dégâts, avec un montant total de 20 milliards de dollars.

En troisième position, arrive les inondations survenues en Chine cet été , et causées par des pluies diluviennes - les plus abondantes depuis 60 ans - qui ont coûté environ 12,3 milliards de dollars.

Une étude uniquement basée sur les sinistres déclarés

Le bilan pourrait en réalité être plus important. Pour son étude, l'ONG Christian Aid s'est uniquement appuyé sur le coût des sinistres pris en charge par les assurances, qui ne sont pas accessibles à certains pays du sud.

Ceux-ci manquent souvent de moyens concernant l'accès à l'assurance pour les ménages ou les dédommagements faits par l'État. C'est le cas du Pakistan, qui a été le terrain de nombreuses catastrophes cet été.

L'an dernier, la somme inédite de 170 milliards de dollars de dégâts avait été recensée. En 2020, l'étude avait enregistré moins de dégâts - 145,4 milliards de dollars - causés par les catastrophes naturelles.