Casse du Louvre: deux premières mises en examen attendues

Le monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire casse du Louvre, qui a fait le tour du monde et créé une vive polémique autour de la sécurité du musée, devraient être, sauf surprise, mis en examen mercredi à Paris et écroués.

La procureure de Paris, Laure Beccuau, s'exprimera au cours d'une conférence de presse programmée à 17H00 au tribunal judiciaire, en présence de représentants de la Brigade de répression du banditisme (BRB) et de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), a indiqué le parquet.

Cette prise de parole devrait coïncider avec la fin des gardes à vue des deux suspects - débutées samedi soir et pouvant durer jusqu'à 96 heures - et leurs possibles défèrements et mises en examen.

"C'est un dossier difficile pour tout le monde", avec un "droit au procès équitable difficile" en raison notamment de son ultra-médiatisation, a souligné mercredi matin à l'AFP Nadia El Bouroumi, avocate d'un des gardés à vue.

Le bâtiment qui abrite la direction de la police judiciaire à Paris, où siège la BRB (Brigade de répression du banditisme), le 26 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Son client "ressent la pression, il est abattu", a-t-elle déploré, confirmant des propos tenus auprès de TF1.

Plus d'une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, les bijoux restent introuvables.

Les deux suspects sont âgés d'une trentaine d'années et originaires de Seine-Saint-Denis, selon une source proche du dossier. Ils sont connus des service de police pour des vols.

- 88 millions d'euros -

L'un des deux a été interpellé samedi soir à l'aéroport de Roissy alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour l'Algérie.

Le butin de ce casse rocambolesque, qui a fait le tour de la planète, est estimé à 88 millions d'euros, avait indiqué Mme Beccuau.

Vers 09H30 le 19 octobre, les membres du commando avaient installé un camion-élévateur au pied du musée, sur le quai François-Mitterrand, et deux d'entre eux, visages masqués, s'étaient hissés avec une nacelle jusqu'à la galerie Apollon.

Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines contenant les bijoux à l'aide de disqueuses, les voleurs étaient repartis à bord de deux scooters conduits par leurs complices.

Le cambriolage a duré en tout moins de huit minutes.

Les investigations, confiées à la BRB et à l'OCBC, mobilisent une centaine d'enquêteurs.

La couronne (c) et le diadème (g) de l'impératrice Eugénie exposés dans la galerie d'Apollon au musée du Louvre, le 14 janvier 2020 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Plus "de 150 prélèvements de traces ADN, papillaires et autres ont été réalisés" sur les lieux du cambriolage, selon Mme Beccuau.

Dans leur fuite, les malfaiteurs ont laissé tomber la couronne de l'impératrice Eugénie, qui a été abîmée et qui devra être restaurée.

- Sécurité en question -

L'affaire a provoqué des débats-fleuves sur la sécurité du Louvre, musée le plus visité du monde.

Elle a débouché sur un premier bras de fer. Le nouveau préfet de police de Paris, Patrice Faure, s'est dit mercredi "fermement opposé" à l'installation d'un commissariat au sein du Louvre, demandée par la présidente du musée, Laurence des Cars, après le cambriolage.

Dimanche déjà, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait opposé une fin de non-recevoir à Mme des Cars à ce propos.

Le président de la commission de la Culture du Sénat, Laurent Lafon, a estimé mardi, à l'issue d'une visite des installations de sûreté du Louvre, que la sécurité de l'établissement n'était "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui". "Il y a de nombreuses améliorations à faire", selon le sénateur centriste.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est dite mercredi "dans l'attente" des conclusions de l'enquête administrative sur la sécurité du musée, qui devraient être dévoilées dans la soirée.

Celles-ci permettront de "prendre toutes les mesures nécessaires, urgentes, pour remédier à cet échec sécuritaire", a-t-elle indiqué devant la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

"Il s'agira d'identifier toutes les défaillances, mais aussi tous les manquements pour sécuriser le musée du Louvre", a-t-elle ajouté.

"Il s'agira aussi sans doute de revoir son organisation, déployer de manière urgente tous les dispositifs de sécurité et sûreté nécessaires, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment", a encore dit la ministre, qui avait considéré la veille ce "vol spectaculaire" comme un "échec".