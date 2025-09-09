Casino prévoit 24 suppressions de postes dans sa filiale consacrée à l'international

Le distributeur Casino (Monoprix, Franprix...) a dévoilé lundi un projet de réorganisation de sa filiale dédiée au développement international, ExtenC, qui passera par la suppression de 24 postes, en réponse notamment au "nouveau périmètre du groupe", séparé de ses magasins grands formats.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui concerne environ un tiers des effectifs actuels d'ExtenC (73 salariés) à Vitry-sur-Seine et Saint-Etienne, s'ajouterait aux quelque 2.200 licenciements décidés l'année dernière à l'échelle du groupe.

Le projet, présenté lundi au comité social et économique, prévoit la négociation d'un dispositif d'accompagnement avec les organisations syndicales pour favoriser, pour les salariés concernés, "le reclassement interne et les postes actuellement vacants", précise le groupe dans un communiqué.

Casino, passé en 2024 sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, revendique près de 400 magasins exploités en franchise hors de France métropolitaine (143 Casino, 125 Monoprix, 16 Naturalia, 16 Franprix, 85 Leader Price, 7 BAO) dans 55 pays et sept DROM-TOM, représentant entre 3 et 4% de son chiffre d'affaires.

Sa filiale ExtenC noue des partenariats avec des acteurs locaux à l'international sous la forme de franchises ou d'approvisionnement en produits, en particulier les marques de distributeur du groupe Casino.

Mais la "cession des hypermarchés et supermarchés" à Intermarché et Auchan, justifiée par de grandes difficultés financières, "la réorganisation des schémas logistiques et la réduction du nombre de références au sein des assortiments" implique un changement de "modèle" pour ExtenC, selon le communiqué.

"D'un rôle principalement centré sur l'activité de grossiste", la filiale "devient un acteur clé du développement de la franchise à l'international", est-il ajouté.

La nouvelle organisation doit notamment permettre de réduire les coûts pour la partie grossiste et en mutualisant "les services partagés du groupe" en matière de comptabilité, paye, etc.

Preuve de ses ambitions à l'étranger, Casino a annoncé en mai la signature d'un accord de partenariat stratégique avec H&S Invest Holding, afin d'ouvrir 210 magasins Franprix et Monoprix au Maroc d'ici 2035.

Le distributeur, qui a essuyé une perte nette de 210 millions d'euros au premier semestre, a néanmoins souligné fin juillet l'amélioration de sa rentabilité et a dit avoir confiance dans sa stratégie désormais recentrée sur le commerce de proximité.