Casino: la justice rejette le recours de créanciers TLB contre la constitution des classes de parties

( AFP / DAMIEN MEYER )

La justice a rejeté le recours d'un groupe de "prêteurs TLB", investisseurs hors banque ayant prêté de l'argent à Casino via des prêts à long terme, qui souhaitaient contester la constitution des classes de parties dans le cadre de la modification des plans de sauvegarde du groupe, a annoncé Casino vendredi.

"Le juge commissaire des sauvegardes accélérées, désigné par le Tribunal des activités économiques de Paris, a déclaré irrecevable l’action des prêteurs TLB et a débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes", a indiqué Casino via un communiqué.

Les prêteurs TLB (pour "term loand B" en anglais, un type de prêt à long terme, ndlr) ont fait appel le 24 août, ajoute Casino, qui "fera valoir ses droits devant la Cour d'appel de Paris".

Le groupe de "prêteurs TLB" veut également faire annuler le plan de sauvegarde devant le Tribunal des activités économiques de Paris, qui n'a pas encore statué sur ce point.

Fin juillet, les créanciers bancaires du groupe Casino avaient "donné leur accord de principe" aux conditions posées par le conseil d'administration du distributeur concernant la restructuration de sa dette.

Le groupe faisait l'objet depuis novembre d'un bras de fer entre son actionnaire principal Daniel Kretinsky et ses créanciers pour une nouvelle restructuration de sa dette.

Passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement, le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Naturalia, Cdiscount, etc.) doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite largement réduire.