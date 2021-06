Carte interactive : découvrez les résultats des régionales dans votre ville

Découvrez notre carte de France interactive

Au lendemain du premier tour des élections régionales, marqué par un taux d'abstention record de 67 %, découvrez notre carte de France interactive, disponible directement sur ce lien, pour consulter les résultats de ce scrutin dans votre région, votre département et votre commune. À moins d'un an de la présidentielle de 2022, ce premier tour a livré différentes tendances et une cartographie politique du pays.

Pour retrouver le résultat que vous souhaitez, il vous suffit de cliquer sur votre région ou bien indiquer le numéro d'un département, voire le code postal de votre commune, dans la barre de recherche. Dans un contexte de forte abstention, les présidents sortants de région ont réussi à mobiliser autour d'eux et sortent vainqueurs de ce premier tour.

Coignard - La défaite symbolique des finalistes annoncés Au niveau national, Les Républicains (LR) arrivent largement en tête (28,4 %) de ce premier tour des élections régionales tandis que le Rassemblement national (RN) est en recul (19,25 %). Derrière, le Parti socialiste (PS) a résisté dans ses bastions historiques (15,8 %) et les écologistes (EELV) ont poursuivi leur dynamique des derniers scrutins en obtenant environ 13 % des voix. La République en marche (LREM) a subi une lourde défaite, avec seulement 10,6 % des suffrages, tout comme La France insoumise (5,2 %).