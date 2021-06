Carte interactive : découvrez les résultats des départementales dans votre ville

Après le premier tour des élections départementales, dimanche 20 juin, découvrez notre carte de France interactive, disponible directement sur ce lien, pour analyser les résultats de ce scrutin dans les près de 2 000 cantons, sauf à Paris, dans la métropole de Lyon et en Corse, où il n'y a pas de conseil départemental. Ces élections ont été marquées par un taux d'abstention record de 66,74 %, du jamais-vu lors d'un scrutin sous la Ve République. Le précédent record d'abstention était celui des élections européennes de 2009, où 59,4 % des électeurs ne s'étaient pas rendus dans l'isoloir.

Pour retrouver le résultat que vous souhaitez, il vous suffit de cliquer sur votre région ou bien d'indiquer le numéro d'un département, voire le code postal de votre commune, dans la barre de recherche. Les principaux enseignements de ce premier tour sont la débâcle de La République en marche (LREM), la faible mobilisation des électeurs du Rassemblement national (RN), la résistance du Parti socialiste (PS) et la surprise des Républicains (LR), qui sont largement en tête au premier tour.

Régionales : et Emmanuel Macron but le bouillonAu niveau national, LR recueille 28,4 % des suffrages tandis que le Rassemblement national (RN) est en recul (19,25 %). Derrière, le Parti socialiste (PS) arrive en troisième position (15,8 %) et les écologistes (EELV) ont poursuivi leur dynamique des dernières élections en obtenant environ 13 %

... Lire la suite sur LePoint.fr