Carrefour et CNP Assurances lancent une assurance pour pouvoir faire ses courses en cas "de coups durs"

Cette assurance, accessible à tous les consommateurs, se décline en deux formules qui permettent d'obtenir des bons d'achats en cas de perte d'emploi et une indemnité en cas d'invalidité lourde ou une perte d'autonomie.

( AFP / FRED DUFOUR )

Après l'assurance auto, l'assurance habitation ou encore l'assurance santé, il existe désormais une assurance "caddie" . Carrefour et CNP Assurances ont en effet lancé en début de semaine une "garantie pouvoir d'achat" en cas "de perte soudaine de pouvoir d’achat" , rapportent Le Parisien et BFM Business.

"Il s’agit de protéger le budget alimentation des ménages lors d’aléas de la vie qui peuvent générer des pertes de revenus", indique le groupe de grande distribution au Parisien . "C'est un type de garantie qui rentre dans la catégorie des assurances affinitaires, dans le même esprit que ce que nous faisons en assurance emprunteur. Ces offres garantissent des prestations régulières en cas de coups durs", explique Thomas Chardonnel, directeur des partenariats France chez CNP Assurances, qui avait déjà lancé une garantie de ce type l'an dernier pour la banque en ligne Floa et le groupe Casino. "Mais avec Carrefour, numéro 2 de la grande distribution derrière Leclerc, cette assurance 'courses alimentaires' change de dimension" , souligne Le Parisien.

Dans le détail, cette garantie se décline en deux formules. Pour 2,90 euros ou 3,90 euros mensuels, la formule "Courses protect'" permet, en cas d’incapacité ou de perte de travail, d’obtenir un bon d’achat de 75 à 150 euros chaque mois valable uniquement dans les magasins Carrefour, et une indemnité de 500 euros en cas d’invalidité lourde ou de perte d’autonomie. Pour 5,90 euros ou 8,90 euros par mois, la formule "Budget protect’" permet des aides qui s'élèvent à 300 et 500 euros mensuels en cas d’incapacité ou de perte d’emploi et une indemnisation de 1.000 euros en cas de perte d’autonomie.

Un "booster inflation" est également prévu pour réajuster le montant des indemnisations et des bons d'achat, dans la limite de 10%, "si l’inflation progresse entre l’année de la souscription et celle de la survenue du coup dur".

Etudiants, travailleurs non salariés, retraités, salariés du service public et privé... L'offre est accessible à tous les consommateurs, de 18 à 80 ans, et ce "sans sélection médicale", souligne Thomas Chardonnel de CNP Assurances.