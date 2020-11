Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour Brasil "regrette profondément" la mort d'un homme dans l'un de ses magasins Reuters • 24/11/2020 à 14:55









CARREFOUR BRASIL "REGRETTE PROFONDÉMENT" LA MORT D'UN HOMME DANS L'UN DE SES MAGASINS SAO PAULO (Reuters) - La chaîne de supermarchés Carrefour Brasil a exprimé mardi ses profonds regrets après la mort d'un homme noir battu par des agents de sécurité jeudi dernier dans l'un de ses magasins brésiliens, dans son premier avis public aux investisseurs depuis cet événement. Son titre a chuté de plus de 5% lundi, effaçant 2,16 milliards de reais (400 millions de dollars) de capitalisation boursière. Carrefour a déclaré qu'il ferait don de tous les bénéfices réalisés par l'ensemble de ses magasins brésiliens le 20 novembre à des projets de lutte contre le racisme, et 25 millions de reais (4,6 millions de dollars) à un fonds de promotion de l'inclusion raciale. (Carolina Mandl, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

