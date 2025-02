Carlo Ancelotti estime ne pas pouvoir « demander plus » à Kylian Mbappé

Visiblement, le Mister est satisfait.

Après un début de saison plutôt délicat, Kylian Mbappé évolue, depuis quelques semaines, à un niveau beaucoup plus conforme aux attentes qu’il suscite. Auteur de huit buts toutes compétitions confondues en 2025, le capitaine des Bleus a étouffé les critiques. Et a recueilli, ce vendredi, les louanges de son entraîneur. « Les statistiques sont là, a ainsi souligné Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il a marqué 21 buts (depuis l’ouverture de la saison, ndlr) et je ne pense pas que nous puissions lui demander plus. Il se débrouille très bien, comme tout le monde l’attendait. » …

RB pour SOFOOT.com